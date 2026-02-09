Noticias ¿Quién es Lindsey Vonn, esquiadora que sufrió caída en los Juegos de Invierno 2026 y fue retirada en helicóptero? Durante su participación en esquí alpino en los Olímpicos de Invierno en Milano-Cortina, Lindsey Vonn, sufrió un accidente. Este es su estado actual de salud.



La esquiadora de alpino estadounidense, Lindsey Vonn, sufrió una fuerte caída el domingo 8 de febrero 2026, durante su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, a los pocos minutos de haber iniciado su carrera en el descenso.

Ante lo ocurrido, fue trasladada en helicóptero a una clínica en Cortina, después la trasladaron a un hospital más grande en Treviso, en donde fue sometida a una cirugía ortopédica para estabilizar la fractura en su pierna izquierda, informó la página oficial de los Olímpicos de Invierno.

¿Cuál es el estado de salud de Lindsey Vonn?

Hoy en su cuenta de Instagram, la esquiadora profesional informó:

Desafortunadamente, sufrí una compleja fractura de tibia que actualmente está estable, pero requerirá múltiples cirugías para su correcta reparación.



Ante esta situación, expresó que su sueño olímpico no terminó como lo soñó, "no fue un final de cuento de hadas, fue simplemente la vida".

Explicó qué fue lo que pasó

Simplemente iba 12,5 cm demasiado apretado en mi línea cuando mi brazo derecho se enganchó dentro de la puerta, torciéndome y provocando mi caída. Mi ligamento cruzado anterior (LCA) y otras lesiones pasadas no tuvieron nada que ver con mi caída.



Destacó que aunque no terminó como esperaba, y a pesar del intenso dolor físico que vivió, no se arrepiente.

Y al igual que en las carreras de esquí, en la vida nos arriesgamos. Soñamos. Amamos. Saltamos. Y a veces caemos. A veces se nos rompe el corazón. A veces no alcanzamos los sueños que sabemos que podríamos tener. Pero esa es también la belleza de la vida: podemos intentarlo.



Remató con: "Lo intenté. Soñé. Salté".

¿Quién es Lindsey Vonn?

De acuerdo con su página oficial, nació en 1984 en Minnesota. Su abuelo y su padre fueron esquiadores de competición. Lindsey empezó a esquiar en la pista local a los tres años.

Empecé a competir a los siete años y a los nueve ya participaba en eventos internacionales



A los 14 años, se convirtió en la única estadounidense en ganar el Trofeo Topolino de Italia, conocido como "Mundial Junior-Junior".

Tras 6 años de haberse retirado del deporte, regresó a las carreras en 2024. De acuerdo con la página de Juegos Olímpicos, es la segunda mujer más exitosa en la historia de la Copa del Mundo, con 84 victorias. Además, es una de las seis esquiadoras que han conseguido victorias en la Copa del Mundo en las cinco disciplinas (descenso, supergigante, eslalon gigante, eslalon y combinada).