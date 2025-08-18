Cambiar Ciudad
Un buque de carga se incendia en el puerto de Baltimore, cerca del sitio del accidente del puente Francis Scott Key

El incidente ocurrió en el río Patapsco, cerca de las obras del puente Francis Scott Key de Baltimore.

Univision
Video Otra demanda contra dueños de barco que tumbó puente en Baltimore: Departamento de Justicia pide $100 millones

Un barco de carga se incendió este lunes cerca del puerto en Baltimore, según confirmó el Maryland Department of Emergency Management.

"Estamos al tanto del incendio del buque de carga cerca del puerto de Baltimore y estamos monitoreando. En este momento, no hay informes de lesiones o daños a la propiedad más allá de la nave", escribieron en Facebook.

En videos que circulan en redes sociales se observan columnas de humo que salen del carguero.

La cadena CBS reportó que el Departamento de Bomberos de la ciudad de Baltimore dijo que el incendio fue controlado y el buque está siendo retirado del canal.

El incidente ocurrió en el río Patapsco, cerca de las obras del puente Francis Scott Key de Baltimore.

La Guardia Costera de EEUU dijo en un comunicado a CBS News que junto con otros servicios de emergencia está "respondiendo a los informes de una explosión a bordo del buque mercante W-Sapphire mientras salía del puerto de Baltimore".

El W-Sapphire, un carguero que navega con bandera de Liberia, se dirigía a Port Louis, Mauricio, según los datos del sitio web Vesselfinder que se dedica a rastrear embarcaciones.

Las cámaras de video del sitio web StreamTime LIVE, situadas en el puerto, captaron el incendio en el buque. En la transmisión en vivo se vió una ráfaga de fuego que se elevaba por encima del buque con el puente Francis Scott Key en el fondo.

El puente Francis Scott Key colapsó en marzo del año pasado después de que un buque de carga perdiera potencia y chocara contra él. El incidente dejó seis muertos.

El gigantesco puente sigue en demolición y no se espera que se inaugure hasta 2028.

