Louisiana (Estado) Reportan explosión e incendio de gasoducto en Holly Beach, Louisiana Autoridades informan que la situación por la explosión del gasoducto aún está en desarrollo e instan a la población a evitar la zona.

Decenas de equipos de emergencia se encuentran cerca de Holly Beach, Luisiana, tras la explosión y el incendio de un gasoducto, donde al menos una persona resultó herida.

Aún se desconoce la causa exacta de la explosión y cómo ocurrió.

Autoridades informan que la situación aún está en desarrollo e instan a la población a evitar la zona mientras los equipos continúan en la zona de lo ocurrido.

Noticia en desarrollo...