Policía sospecha que el atropellamiento en Los Ángeles que dejó decenas de heridos fue intencional

Video Atropellan a una multitud en Los Ángeles, hiriendo a unas 30 personas

La Policía de Los Ángeles informó que el atropellamiento masivo ocurrido durante la madrugada del sábado en un concurrido bulevar de la ciudad pudo haber sido un hecho intencional.

En un informe actualizado, LAPD dijo que se sospecha que el hombre, que aún no ha sido identificado por las autoridades, atropelló a un grupo de personas que esperaban afuera del centro nocturno Vermont Hollywood, que ofrecía un evento de reggae/hip hop de 10 p.m. a 2 a.m.

El hecho dejó como saldo unas 30 personas heridas, de las cuales al menos tres se encon traba en estado crítico tras ser arrolladas en Santa Monica Boulevard, en East Hollywood, según las autoridades.

De acuerdo con el reporte de la policía, las autoridades acudieron al lugar tras recibir un reporte sobre una agresión con un arma mortañ.

"Cuando llegaron los agentes, encontraron al conductor siendo agredido por transeúntes y determinaron que había sufrido una herida de bala", informó el LAPD en una actualización.

Travis Ward, sargento del LAPD, dijo a la prensa que el conductor recibió el disparo tras el atropellamiento. Aún no se deterina si el conductor estaba ebrio.

La policía de Los Ángeles agregó que formalmente detuvo al hombre sospechoso de llevar a cabo el atropellamiento.

El conductor "fue trasladado al hospital, está siendo operado y se encuentra estable. Sin embargo, no puede irse; se encuentra bajo custodia del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), y en este momento estamos evaluando cargos como intento de asesinato y agresión con arma letal", dijo a la cadena CBS Lillian Carranza, funcionaria del LAPD.

Describen al presunto agresor del conductor

Ward dijo que el hombre que disparó contra el conductor que arrolló a las personas es "un hombre hispano, de aproximadamente 1,75 metros de altura, 82 kilos, calvo, con camiseta azul y posiblemente armado con un revólver plateado".

Según el reporte, el hombre que disparó huyó del sitio a pie y se le vio caminando sobre la avenida Vermont.

Las autoridades han pedido a la población proveer cualquier información que pudiera contribuir al arresto del agresor.

Las víctimas fueron trasladadas a hospitales y centros de traumatología locales, según el capitán Adam Van Gerpen, oficial de información pública del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Los Ángeles.

Van Gerpen dijo que una fila de personas, la mayoría mujeres, esperaban para entrar a una discoteca cuando fueron impactadas por un Nissan Versa, que también impactó un puesto de tacos y un valet parking.



"Esto está bajo investigación policial", dijo. "Será una investigación exhaustiva con el Departamento de Policía de Los Ángeles".

"Todos estaban haciendo fila para entrar a una discoteca. Había un puesto de tacos ahí afuera, así que estaban comprando comida, esperando para entrar. Y también había una fila para el valet parking", dijo.

"El puesto de valet parking fue derribado, el puesto de tacos fue derribado, y luego un gran número de personas fueron impactadas por el vehículo".

Antes del atropellamiento ocurrió una pelea afuera del club

Antes del incidente, se había desatado una pelea afuera del establecimiento, según María Medrano, quien atendía un carrito de comida afuera. Poco después, dijo Medrano, el auto atropelló a un grupo de personas que estaban afuera.

"El auto se detuvo al impactar el puesto de hot dogs, se quedó atascado allí", declaró Medrano a The Associated Press desde el hospital. "Si no, no estaría aquí para contarlo".

Medrano dijo que escuchó lo que parecían ser disparos después del choque. "Todos comenzaron a correr", dijo.

Una "tragedia desgarradora"

Muchos asistentes al club estaban afuera cuando el auto embistió a la multitud, un puesto de tacos y un valet parking, dijo un bombero.

"Todos estaban haciendo fila para entrar a un club nocturno. Había un puesto de tacos ahí afuera, así que estaban... comprando comida, esperando para entrar. Y también había fila para el valet parking", dijo a ABC News el capitán del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, Adam Van Gerpen.

"El podio del valet parking fue destrozado, el puesto de tacos fue destrozado, y luego un gran número de personas fueron impactadas por el vehículo".

Al amanecer del sábado, una grúa se llevó el auto, con el parachoques arrancado. Los empleados del club lavaron a presión la acera afuera de The Vermont Hollywood, que albergaba un evento de reggae y hip hop cuando ocurrió la tragedia.

"Esta es una tragedia desgarradora. Quiero agradecer a los más de 100 agentes del LAFD y del LAPD que acudieron al lugar para ayudar a salvar vidas", dijo la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, en un comunicado. "Los angelinos están con todas las víctimas afectadas esta mañana; se está llevando a cabo una investigación exhaustiva sobre lo sucedido".

La zona donde ocurrió el incidente está cerca de lugares emblemáticos de Hollywood, como Sunset Boulevard y el Paseo de la Fama, una acera adornada con estrellas que conmemoran a figuras de la industria cinematográfica.

Con información de AFP

