Qué pasa si hay empate en la votación: los posibles escenarios para el final del juicio político a Trump

No está claro aún si los demócratas lograrán presentar diversas enmiendas que retrasarían la absolución de Trump y forzarían a los republicanos a ir “on the record” en votos difíciles y polémicos, sobre todo para quienes enfrentan una re elección reñida en noviembre próximo.

● Un cuarto escenario sería que los republicanos declinen llamar a más testigos y aceptar nuevos documentos, pero en el voto final sobre los artículos, algunos republicanos le quiten su apoyo a Trump y se unan a los demócratas, aunque esto no cambie el resultado final de una absolución. Esta sería una salida conveniente para quienes no se sienten cómodos con absolver del todo al presidente, ya que se necesita una mayoría de 67 votos para remover a Trump. 51, 52, 53 votos o más, no harán la diferencia en el resultado final, pero sí podrían tener un impacto a los ojos de los votantes en noviembre.

Un juicio que nunca termina

“No será absuelto. No puede ser absuelto si no tiene un juicio. Y no tienes un juicio si no tienes testigos y documentación", dijo Pelosi esta semana.