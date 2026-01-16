Frío Alerta por vórtice polar en EEUU; se podrían registrar temperaturas de hasta 10 y 20 grados Fahrenheit El Servicio Meteorológico Nacional remarcó que el frío retornó al este del río Mississippi, una situación que generó una fusión de nieve en el valle de Ohio.

Video Pronóstico del tiempo hoy 16 de enero 2026: Alertan por llegada de primera ola de aire ártico a EEUU

Debido a una ráfaga de aire gélido del Ártico que pasará por diferentes regiones de Estados Unidos se recomienda a los residentes de diferentes regiones del este americano, prepararse para este Vórtice Polar.

Cabe destacar que aunque en los primeros días de enero se experimentaron temperaturas cálidas, el Servicio Meteorológico Nacional, (NWS) remarcó que el frío retornó al este del río Mississippi, una situación que generó una fusión de nieve en el valle de Ohio el pasado miércoles 14 de enero de 2026.

Aunque este frente frío no establezca ningún récord, se llegarán a sentir más las bajas temperaturas en gran parte del este de Estados Unidos a medida que las temperaturas máximas diurnas caen entre 10 y 20 grados Fahrenheit en todos los ámbitos debajo de la alta presión del Ártico, mencionaron especialistas.

¿Qué es Vórtice Polar y cómo podría afectar?

El Vórtice Polar se puede registrar cerca de las zonas polares pero se debilita en el verano y se hace más fuerte en el invierno.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el término “vórtice” se refiere a la rotación en contra de las manecillas del reloj que permite que el aire frío se mantenga cerca de los polos.

Este fenómeno meteorológico no debería de alarmar a las personas, solo prepararlas, ya que significan que habrá temperaturas más frías de lo habitual.

Se tienen registros de olas de frío extremas como la ocurrida en enero del año 2014, o las históricas de 1977, 1982, 1985 y 1989.