Noticias Tiroteo en cena de corresponsales | Esta Semana con Ilia Calderón y Enrique Acevedo | Episodio 7 A través de testimonios y el análisis de invitados, el programa puso bajo la lupa posibles fallas en los protocolos de seguridad

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En medio de un clima político cada vez más tenso en Estados Unidos, el más reciente intento de atentado en la Casa Blanca encendió las alertas sobre la seguridad presidencial y la vulnerabilidad de eventos de alto perfil. En esta emisión de “Esta semana con Ilia Calderón y Enrique Acevedo”, se abordó el caso de un hombre armado con una pistola y cuchillos que logró ingresar al vestíbulo de acceso a la Cena de la Asociación de Corresponsales, generando preocupación entre asistentes y autoridades.

A través de testimonios y el análisis de especialistas, el programa puso bajo la lupa posibles fallas en los protocolos de seguridad, cuestionando si el atacante pudo haberse hospedado en el mismo hotel del evento, así como el contexto de los recurrentes intentos de agresión contra el presidente Donald Trump. El incidente reaviva el debate sobre los riesgos que enfrentan las figuras públicas y la eficacia de los dispositivos encargados de protegerlas.

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Uno de los testigos de la noche fue Oz Pearlman, quien relató que todo ocurrió de forma repentina. Mientras escribía, escuchó un ruido en el público y, en cuestión de segundos, agentes de seguridad irrumpieron en el salón. “Yo la verdad no escuché ningún disparo, sino que pensé que había una bomba por cómo se metieron en el salón”, explicó. El mentalista aseguró que los guardias se abalanzaron sobre el presidente para protegerlo y que tuvo claro que no se trataba de un simulacro. “Fue puro instinto, me cuestioné si realmente estaba pasando esto”, añadió, al recordar que tardó cerca de una hora en recuperar la calma tras el incidente.

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Por su parte, el corresponsal Juan Carlos González, de N+ Univisión, informó que el presunto agresor habría viajado en tren entre Chicago y Washington, lo que abre interrogantes sobre los controles de seguridad en este tipo de transporte. También señaló que el FBI realizó un operativo en su domicilio en California, donde entrevistaron a sus familiares, sin que hasta el momento se reporten arrestos.

De acuerdo con reportes, un familiar del sospechoso alertó previamente a la policía sobre escritos amenazantes en los que el individuo manifestaba su intención de atacar a miembros del gabinete y al propio mandatario, además de expresar posturas contra el cristianismo.

El exdirector del Servicio Secreto, A. T. Smith, subrayó que, aunque el evento contaba con un plan de seguridad, no estaba clasificado como “evento especial de seguridad nacional”. Explicó que este tipo de operativos se organizan en tres anillos concéntricos de protección, pero cuestionó cómo el atacante logró acercarse con armas. “Nadie fuera del salón de baile debió llegar tan cerca con armas de fuego”, afirmó, al tiempo que señaló la necesidad de una investigación profunda para esclarecer posibles fallas en los puntos de acceso y en la distribución de agentes.

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El caso también abrió debate sobre los protocolos de evacuación, luego de que el vicepresidente saliera antes que el mandatario. Smith explicó que las decisiones se tomaron casi de manera simultánea para trasladarlos a zonas seguras.

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El incidente, aún bajo investigación, vuelve a poner en el centro la discusión sobre la seguridad en eventos de alto nivel y los desafíos que enfrentan las autoridades para prevenir este tipo de amenazas.