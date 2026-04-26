Donald Trump Donald Trump asegura haber sobrevivido a su tercer intento de atentado y admite: “la presidencia es peligrosa” El caso no solo reabre cuestionamientos sobre la efectividad de los protocolos de seguridad también permite contrastar los retos que enfrentan las autoridades

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La presencia del Servicio Secreto de Estados Unidos vuelve a estar bajo escrutinio luego de que Donald Trump asegurara haber sobrevivido a un tercer intento de atentado en menos de dos años y admitiera que “la presidencia es peligrosa”, tras un nuevo incidente de violencia en un evento donde tenía previsto participar.

El caso no solo reabre cuestionamientos sobre la efectividad de los protocolos de seguridad también permite contrastar los retos que enfrentan las autoridades tanto en campaña como en funciones.

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Discurso de amor de Trump

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El incidente más reciente se registró en Washington, donde un hombre armado con pistolas y cuchillos intentó irrumpir en el hotel donde Trump asistiría a la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

El sospechoso, identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años, fue detenido mientras las autoridades investigan sus motivaciones y si el mandatario era el objetivo directo.

Tras el episodio, Trump adoptó un tono poco habitual, más reflexivo y conciliador. También hizo un llamado a la unidad nacional y destacó gestos de acercamiento entre distintas corrientes políticas. Incluso mencionó que llegó a considerar modificar su discurso hacia uno más conciliador, un “discurso de amor”, tras el impacto del incidente.

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Tiroteo de 2024

Sin embargo, este tipo de reacciones no son nuevas. Después del tiroteo de 2024 en un mitin en Butler, donde Trump resultó herido en la oreja y un simpatizante murió, el entonces candidato apareció en la Convención Nacional Republicana con un mensaje más moderado. “La discordia y la división en nuestra sociedad deben sanar”, dijo entonces. Pero ese tono duró poco y pronto volvió a su narrativa combativa, incluyendo señalamientos sobre el fraude electoral de 2020.

Un patrón similar se repitió meses después, cuando agentes del Servicio Secreto dispararon contra un hombre armado cerca de Trump mientras jugaba golf en su club en West Palm Beach. Aunque inicialmente fue descrito como sereno, el mandatario retomó rápidamente un discurso más duro, con calificativos despectivos hacia sus adversarios.

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Servicio Secreto y Trump



En este contexto, los incidentes han ocurrido en escenarios donde la seguridad presidencial recae en el Servicio Secreto, lo que pone el foco no solo en su actuación, sino en la compleja coordinación con autoridades locales y otros cuerpos de seguridad. A esto se suma que el propio Trump ha vinculado estos episodios con la necesidad de reforzar espacios controlados, como el salón de baile que impulsa en la Casa Blanca, al asegurar que un incidente como el reciente “nunca habría pasado” en un entorno de seguridad máxima.

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Estos atentados y la respuesta política posterior exhiben tanto los límites de los esquemas de protección como un patrón en el discurso del presidente: llamados a la unidad tras episodios de violencia, seguidos por un rápido retorno a la confrontación en un país cada vez más polarizado.