Presentan cargos contra la mujer que llamó al 911 porque un afroestadounidense le pidió atar a su perro en Nueva York

Los hechos

El pasado 25 de mayo, Cooper alegó en su denuncia telefónica que Christian Cooper la amenazó mientras estaba en el parque. Pero en un video grabado por el hombre se ve claramente cuando él le pide que ate a su perro porque no tenía su correa puesta, algo que es prohibido en el parque.

"Por favor, no se acerque a mí", se puede escuchar al hombre decir. Cuando él se rehúsa a dejar de grabar, la mujer lo amenaza con llamar a la policía. "Voy a decirles que hay un hombre afroestadounidense que amenaza mi vida”, le dice, y en efecto, lo hace.

En las imágenes se aprecia cómo Amy Cooper levanta el tono de su voz y se muestra agitada, a pesar de que el hombre no parece estar haciendo nada. Poco después, Christian Cooper deja de grabar.



Cooper se disculpó después, diciendo: "No soy racista. No quise perjudicar a ese hombre en modo alguno", añadiendo que no fue su intención dañar a la comunidad afroestadounidense.