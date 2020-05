Video viral: Llama a la policía porque un afroamericano le pidió que sujetara a su perro en Central Park

Al parecer, Amy Cooper estaba caminando con su mascota el lunes, mientras Christian Cooper (no hay relación entre los dos) estaba observando aves en una zona boscosa de Central Park llamada "The Ramble".

De acuerdo con varios informes, la disputa comenzó porque el perro de Amy no estaba atado con una correa, lo cual está prohibido en esa zona del parque.

"Por favor, no se acerque a mí", se puede escuchar al hombre decir. Cuando el hombre se rehúsa a dejar de grabar, la mujer lo amenaza con llamar a la policía.

La mujer luego prosigue a llamar a la policía y decirles que el hombre amenaza su vida. En el video se puede notar como la mujer levanta el tono de su voz y se muestra agitada, a pesar de el hombre no parece estar haciendo nada. Poco después, el hombre deja de grabar.

De acuerdo con el NYPD, cuando los oficiales llegaron a la escena, ni Christian Cooper ni Amy Cooper estaban presentes. No se hicieron arrestos ni citaciones, según la policía de Nueva York.

La mujer se disculpó después, diciendo: "No soy racista. No quise perjudicar a ese hombre en modo alguno", añadiendo que no fue su intención dañar a la comunidad afroamericana.