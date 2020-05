Amy Cooper debería ser investigada por falsa acusación en Central Park: de Blasio

Amy Cooper, la mujer blanca que llamó a la policía alegando que Christian Cooper (los apellidos no están relacionados), de origen afroamericano, estaba amenazándola a ella y a su perro, cuando el hombre solo le había pedido que atara a su mascota, podría ser investigada por emitir falsas acusaciones.

Así lo sugirió este jueves el alcalde Bill de Blasio. "Creo que hay una pregunta muy válida sobre llamar a la policía por cualquier falsa afirmación de un crimen", dijo de Blasio, y añadió: "No conozco la ley, pero esa es la dirección en la que yo miraría. ¿Cometió un delito al acusar falsamente a alguien? Eso para mí es lo que necesitamos averiguar mejor".

La mujer estaba caminando con su mascota el lunes, cuando Christian, quien observaba aves en una zona boscosa de Central Park llamada "The Ramble", le pidió a ella que atara al perro, que no tenía su correa puesta, lo que está prohibido en esa área del parque.

El video del incidente, grabado por Christian , se hizo viral en redes. "Por favor, no se acerque a mí", se puede escuchar al hombre decir. Cuando él se rehúsa a dejar de grabar, la mujer lo amenaza con llamar a la policía. "Voy a decirles que hay un hombre afroamericano que amenaza mi vida”, le dice, y en efecto, lo hace.

En las imágenes se puede notar cómo Amy levanta el tono de su voz y se muestra agitada, a pesar de el hombre no parece estar haciendo nada. Poco después, Christian deja de grabar.

De acuerdo con el NYPD, cuando los oficiales llegaron a la escena, ni Christian Cooper ni Amy Cooper estaban presentes. No se hicieron arrestos ni citaciones, según la policía de Nueva York, pero el inicidente está siendo investigado por la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad.

La mujer se disculpó después, diciendo: "No soy racista. No quise perjudicar a ese hombre en modo alguno", añadiendo que no fue su intención dañar a la comunidad afroamericana.