Noticias

Sunita Williams, astronauta de la NASA que estuvo 9 meses atrapada en el espacio, anuncia su retiro

Sunita Williams, astronauta de la NASA y figura clave de los vuelos espaciales, se retiró tras más de 27 años en la agencia, luego de quedar varada nueve meses en la Estación Espacial Internacional.

N+ Univision y AP picture
Por:N+ Univision y AP
add
Síguenos en Google
Video Astronauta regresa a tierra por cuestiones médicas, esto se sabe:

Sunita Williams, una de los dos astronautas de la NASA que estuvieron varados durante meses en la Estación Espacial Internacional, se retiró después de 27 años de servicio.

La agencia espacial anunció la noticia el martes, diciendo que su retiro entró en vigor a fines de diciembre.

PUBLICIDAD

El compañero de tripulación de Williams en el desafortunado vuelo de prueba de la cápsula de Boeing, Butch Wilmore, dejó la NASA el verano pasado.

Los astronautas despegaron a la estación espacial en 2024, siendo las primeras personas en volar la nueva cápsula tripulada Starliner de Boeing.

Más sobre Noticias

Trump cancela aranceles por Groenlandia: ¿Qué acordó el presidente de EE UU con la OTAN?
1 mins

Trump cancela aranceles por Groenlandia: ¿Qué acordó el presidente de EE UU con la OTAN?

Estados Unidos
Aviso por tormenta de nieve en Estados Unidos hoy: ¿Cuántas pulgadas habrá jueves y viernes?
2 mins

Aviso por tormenta de nieve en Estados Unidos hoy: ¿Cuántas pulgadas habrá jueves y viernes?

Estados Unidos
Alerta por nevada histórica en estos lugares: así será el clima extremo de mañana en Estados Unidos
2 mins

Alerta por nevada histórica en estos lugares: así será el clima extremo de mañana en Estados Unidos

Estados Unidos
Operativo de ICE en Minnesota: Detienen a guatemalteco y lo acusan de estos delitos
2 mins

Operativo de ICE en Minnesota: Detienen a guatemalteco y lo acusan de estos delitos

Estados Unidos
El Air Force One, con Trump a bordo, tuvo que regresar a Washington tras experimentar un problema eléctrico menor
2 mins

El Air Force One, con Trump a bordo, tuvo que regresar a Washington tras experimentar un problema eléctrico menor

Estados Unidos
Congreso de EEUU publica proyecto de ley de financiación masiva antes de fecha límite de cierre de gobierno
1 mins

Congreso de EEUU publica proyecto de ley de financiación masiva antes de fecha límite de cierre de gobierno

Estados Unidos
Usha Vance: anuncia el embarazo de su cuarto hijo; "estamos muy emocionados"
1 mins

Usha Vance: anuncia el embarazo de su cuarto hijo; "estamos muy emocionados"

Estados Unidos
Estados Unidos activa el FIFA Pass para trámites de visas exprés de cara al Mundial 2026
1 mins

Estados Unidos activa el FIFA Pass para trámites de visas exprés de cara al Mundial 2026

Estados Unidos
Estados Unidos extiende alerta por tormenta solar histórica hasta el miércoles, ¿cuáles son sus efectos?
2 mins

Estados Unidos extiende alerta por tormenta solar histórica hasta el miércoles, ¿cuáles son sus efectos?

Estados Unidos
'Make America Go Away': la frase en las gorras de manifestantes pro-Groenlandia para burlarse de MAGA y Trump
1 mins

'Make America Go Away': la frase en las gorras de manifestantes pro-Groenlandia para burlarse de MAGA y Trump

Estados Unidos

Su misión debía durar solo una semana, pero se prolongó más de nueve meses debido a problemas con la Starliner. Finalmente, regresaron a casa en marzo pasado con SpaceX.

La próxima misión Starliner de Boeing transportará carga, no personas, a la estación espacial. La NASA quiere asegurarse de que todos los problemas de los propulsores y otros componentes de la cápsula estén resueltos antes de embarcar a alguien. La prueba tendrá lugar a finales de este año.

¿Cuánto tiempo estuvo Sunita Willams en la NASA?

Williams, de 60 años, ex capitana de la Marina, pasó más de 27 años en la NASA, acumulando 608 días en el espacio en tres misiones a la estación.

También estableció el récord de caminata espacial para una mujer : 62 horas en nueve excursiones.

El nuevo administrador de la NASA, Jared Isaacman, la llamó "una pionera en los vuelos espaciales humanos".

“Felicitaciones por su merecida jubilación”, agregó en un comunicado.

Mira también:

Relacionados:
Noticias

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Tráiler: El Mochaorejas
El hilo rojo
De viaje con los Derbez
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX