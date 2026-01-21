Noticias Sunita Williams, astronauta de la NASA que estuvo 9 meses atrapada en el espacio, anuncia su retiro Sunita Williams, astronauta de la NASA y figura clave de los vuelos espaciales, se retiró tras más de 27 años en la agencia, luego de quedar varada nueve meses en la Estación Espacial Internacional.

Video Astronauta regresa a tierra por cuestiones médicas, esto se sabe:

Sunita Williams, una de los dos astronautas de la NASA que estuvieron varados durante meses en la Estación Espacial Internacional, se retiró después de 27 años de servicio.

La agencia espacial anunció la noticia el martes, diciendo que su retiro entró en vigor a fines de diciembre.

El compañero de tripulación de Williams en el desafortunado vuelo de prueba de la cápsula de Boeing, Butch Wilmore, dejó la NASA el verano pasado.

Los astronautas despegaron a la estación espacial en 2024, siendo las primeras personas en volar la nueva cápsula tripulada Starliner de Boeing.

Su misión debía durar solo una semana, pero se prolongó más de nueve meses debido a problemas con la Starliner. Finalmente, regresaron a casa en marzo pasado con SpaceX.

La próxima misión Starliner de Boeing transportará carga, no personas, a la estación espacial. La NASA quiere asegurarse de que todos los problemas de los propulsores y otros componentes de la cápsula estén resueltos antes de embarcar a alguien. La prueba tendrá lugar a finales de este año.

¿Cuánto tiempo estuvo Sunita Willams en la NASA?

Williams, de 60 años, ex capitana de la Marina, pasó más de 27 años en la NASA, acumulando 608 días en el espacio en tres misiones a la estación.

También estableció el récord de caminata espacial para una mujer : 62 horas en nueve excursiones.

El nuevo administrador de la NASA, Jared Isaacman, la llamó "una pionera en los vuelos espaciales humanos".

“Felicitaciones por su merecida jubilación”, agregó en un comunicado.