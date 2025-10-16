Cómo y cuándo podrás ver mejor las oriónidas, una de las lluvias de estrellas más impresionantes del año

Video Qué es y cómo ver la lluvia de meteoros de las perseidas, que alcanza su pico el 12 y 13 de agosto

Prepárate, observador de estrellas: la lluvia de meteoros de las oriónidas alcanzará su punto de mayor visibilidad la próxima semana y traerá consigo un aluvión de espectaculares estrellas fugaces.

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), la lluvia de meteoros de las oriónidas alcanzará su punto máximo la noche del 20 de octubre y las primeras horas del 21.

“Ofrecerá un espectáculo único: unos 20 meteoros por hora surcarán el cielo nocturno”, dice la agencia en su sitio web.

Este año, la lluvia podrá apreciarse mejor debido a que el cielo estará más oscuro, porque será la luna nueva de octubre.

“Con un cielo sin luna, es mucho más probable ver una bola de fuego atravesando la noche”, dice la NASA.

¿Qué es un meteoro?

Los meteoros también se conocen como estrellas fugaces, pero en realidad no son estrellas.

Los meteoros son estelas de luz en el cielo causadas por polvo y pequeñas rocas que se queman al chocar con la atmósfera terrestre a velocidades muy altas de decenas de kilómetros por segundo, explica The Planetary Society en su sitio web.

Estas pequeñas partículas crean brillantes rayas de luz que pueden verse desde la Tierra por la noche. En general, cuanto más grande es el trozo de polvo espacial, más brillante es el meteoro. Si algún trozo de esta roca llega al suelo, se denomina meteorito, agrega.

¿Por qué se produce la lluvia de meteoros Oriónidas?

Como la mayoría de las lluvias de meteoros, las oriónidas están causadas por los restos de un cometa. En este caso, la lluvia está causada por los restos del cometa Halley, explica la NASA.

Cada vez que el Halley regresa al sistema solar, su núcleo arroja hielo y polvo rocoso al espacio. Estos granos de polvo acaban convirtiéndose en las oriónidas, en octubre, y las eta-acuáridas, en mayo, si colisionan con la atmósfera terrestre.

Las oriónidas están consideradas como una de las lluvias de meteoros más bellas del año, gracias a su excepcional cantidad y brillo. Los meteoros salen disparados hacia la atmósfera terrestre a unos 41 kilómetros por segundo, según la NASA.

Es una lluvia de intensidad media que a veces alcanza una gran actividad. En un año normal, se alcanzan a ver entre 10 y 20 meteoros por hora a como máximo, dice la American Meteor Society en su sitio web.

Sin embargo, en años excepcionales, como 2006 y 2009, se situaron a la par de las perseidas con entre 50 y 75 meteoros por hora en su día pico.

La lluvia de meteoros dura desde el 26 de septiembre hasta el 22 de noviembre, pero la mejor fecha para verlos es la próxima semana, antes de medianoche y hasta las 2 de la madrugada, dice la NASA.

¿Cómo ver la lluvia de meteoros oriónidas?

Para ver una lluvia de meteoritos solo se necesitan ojos, paciencia y una noche despejada.

Busca un lugar oscuro después de la puesta de Sol, mira hacia el sureste del cielo (si estás en el hemisferio norte) y hacia el noreste (si estás en el hemisferio sur), sugiere la NASA.

Los meteoros de las oriónidas parecen provenir de la constelación de Orión, pero es posible que los veas por todo el cielo.

No se necesita telescopio para ver las oriónidas surcando el cielo. Las condiciones de observación son favorables este año, dice la agencia.

