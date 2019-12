Por qué algunos tiroteos son considerados masivos y otros son ignorados

Dependiendo de a quién le preguntes, ha habido entre 8 y 350 tiroteos masivos en Estados Unidos hasta ahora en 2019. Es un rango bastante grande. Entonces, ¿por qué no sabemos el número exacto?

Si bien parece que estamos escuchando sobre estos eventos todo el tiempo, los “tiroteos masivos” son bastante raros. De hecho, solo representan entre el 1% y 2% de todas las muertes por armas de fuego en un año determinado, según la definición que se utilice. Pero, ¿quién puede decir qué es o qué no es un tiroteo masivo?

Por ejemplo, el sábado 26 de octubre de 2019, un hombre armado en Greenville, Texas, mató a dos personas con una pistola en una fiesta no oficial de bienvenida de Texas A&M University-Commerce. También le disparó a otros seis. Fueron pisoteadas y heridas seis personas más mientras intentaban escapar.