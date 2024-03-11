El caso de Ryan Gainer, el adolescente con autismo de 15 años al que mató a tiros la policía de California

Video Policía le salva la vida a una niña de 3 años que había dejado de respirar: el heroico acto quedó en video

Un menor de California de 15 años que vivía con autismo murió de un disparo de un policía cuando las autoridades respondían a una llamada al 911 informe de un asalto en curso en una residencia en Apple Valley, una ciudad del desierto de Mojave, al noreste de Los Ángeles.

La familia dijo en una llamada al 911 que el adolescente, identificado como Ryan Gainer, estaba “agrediendo a miembros de la familia y dañando la propiedad en la residencia”, según el Departamento del Sheriff del condado de San Bernardino en un comunicado.

Sin embargo, un abogado de la familia señaló que el disparo contra el menor no había sido justificado.

Publican videos de la cámara corporal de los policías

El video de la cámara corporal publicado por el departamento muestra al primer oficial que llegó acercándose a la puerta principal abierta de la casa cuando el joven aparece y corre hacia adelante. Sostenía lo que el departamento describió como una herramienta de jardín de aproximadamente 1.5 metros (5 pies) de largo con un “extremo afilado”.

El agente apunta con su arma, da marcha atrás y grita: “¡Oye! ¡Vuelve! ¡Vuelve, te van a disparar!

Un segundo video de otra cámara corporal muestra al oficial con su arma apuntando al adolescente, que está detrás con la herramienta levantada.

Los videos difuminan el rostro del joven y no muestran el momento del tiroteo. Un portavoz del departamento dijo que no publicaría los videos completos y se negó a decir dónde le dispararon a Gainer, cuántas balas se dispararon y si varios agentes accionaron el arma.

El portavoz también se negó a nombrar a los agentes que se encontraban en el lugar y dijo que el caso aún estaba bajo investigación. El departamento dijo que los agentes prestaron primeros auxilios hasta que llegaron los paramédicos, pero luego murió en un hospital.

El menor padecía autismo

La declaración del departamento no mencionó que la enfermedad mental fuera un factor, pero una declaración separada del sheriff Shannon Dicus indicó que sí estaba involucrada y que el menor padecía autismo.

"Es necesario fortalecer nuestra red de seguridad social para quienes padecen enfermedades mentales", dijo Dicus.

La oficial de información pública Mara Rodríguez dijo que " el historial médico/mental del sospechoso es parte de la investigación en curso".

"Hay grandes dudas sobre si fue apropiado usar fuerza letal contra un niño autista de 15 años que estaba teniendo un episodio", dijo DeWitt Lacy, un abogado de derechos civiles que representa a la familia. "Necesitamos ver el video y el momento del tiroteo... pero no parece que nadie estuviera en peligro inminente de muerte o de lesiones corporales graves".

En la grabación de la caótica llamada al 911, una persona que llamó dijo que su hermano de 15 años estaba agrediendo a su hermana. En un momento, la persona que llamó dijo que el joven había roto una ventana y sostenía un vidrio.

La declaración del sheriff, que expresó su simpatía por la familia del adolescente, dijo que los agentes manejan "llamadas aparentemente complicadas a diario" y la mayoría no terminan en violencia.

“Los encuentros violentos y que evolucionan rápidamente son algunos de los más difíciles y requieren decisiones en fracciones de segundo”, dijo. "Si bien estas decisiones son legales, son terribles en términos de nuestra humanidad".

