Ron DeSantis

Trump considera a Ron DeSantis para el Pentágono tras polémica alrededor de Pete Hegseth

El virtual mandatario electo estaba sopesando las múltiples acusaciones en contra de Pete Heghseth de maltrato a mujeres y otras conductas inapropiadas y planeaba sustituir a su primera opción por el gobernador de Florida, según reportes de prensa.

Por:
Univision
Video Estos son los nombres que suenan para la nominación a secretario de Defensa en lugar de Pete Hegseth

El virtual presidente electo Donald Trump está considerando al gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, para sustituir a Pete Hegseth como nominado a ocupar el cargo de secretario de Defensa, según reportes de prensa.

La nominación de Hegseth, la elección inicial de Trump para dirigir el Pentágono, está bajo presión mientras los senadores republicanos que necesitarían confirmarlo sopesan una serie de acusaciones que han surgido en su contra.

La madre de Hegseth apareció en Fox News el miércoles para defender a su hijo, quien enfrenta múltiples acusaciones que han surgido en los medios sobre intoxicación por alcohol en eventos laborales, conducta sexual inapropiada y posible mala gestión financiera.

El equipo de transición de Trump estaba cada vez más preocupado las posibles trabas que podría enfrentar Hegseth en el proceso de confirmación y estaba buscando activamente posibles reemplazos, dijo a la agencia de noticias The Associated Press una persona familiarizada con el asunto.

El gobernador DeSantis, quien compitió contra Trump por la nominación presidencial republicana en 2024, está siendo mencionado como un posible reemplazo si la nominación de Hegseth no avanza, según otras tres personas familiarizadas con el asunto.

Las versiones sobre la posibilidad de que DeSantis sea el reemplazo de Hegseth en la nominación a encabezar el Departamento de Defensa también fueron reportadas por otros medios como el diario The Wall Street Journal y la cadena CBS News.

El correo electrónico de la propia madre de Hegseht que podría hundir las aspiraciones del nominado de Trump

La madre de Hegseth, Penelope Hegseth, apareció en el programa “Fox & Friends” para hablar sobre su hijo y un correo electrónico que le escribió en 2018 y que fue obtenido por The New York Times, en el que lo confrontó por maltratar a las mujeres después de que él embarazó a su actual esposa mientras estaba casado con su segunda esposa.

“No soy una santa, ni mucho menos... así que no me lo eches en cara, pero es necesario denunciar tu abuso a lo largo de los años hacia las mujeres (deshonestidad, relaciones sexuales, traición, degradación, menosprecio)”, dice el correo cuyo contenido fue revelado por el diario The New York Times.

En respuesta al diario, la madre de Hegseth dijo que de inmediato había enviado un segundo correo disculpándose con su hijo tras el primer mensaje del 30 de abril de 2018, ya que lo había enviado “enojada” durante el conflictivo divorcio de su hijo y Samantha Hegseth, la segunda esposa del ahora nominado de Trump.

Esa carta siguió a múltiples acusaciones, reportadas por el New Yorker esta semana, de conducta cuestionable en torno a mujeres.

Hegseth también fue acusado de agresión sexual en 2017, lo que Hegseth dijo a la policía de California en ese momento que fue un encuentro consensual y negó haber actuado mal.

Hegseth fue presentador de Fox News, mayor de la Guardia Nacional y veterano en combate en Irak y Afganistán. Si es confirmado por el Senado, lideraría un Ejército de 2 millones de miembros, de los cuales más del 17% son mujeres. Las revelaciones han preocupado a algunos miembros del Congreso.

"Haría cualquier cosa por mi hijo", dijo Penelope Hegseth en la entrevista televisiva.

Habló directamente con Trump en el segmento y dijo que su hijo "no es el mismo hombre que era hace siete años". Dijo que escribió el correo electrónico porque Hegseth y su entonces esposa estaban pasando por un divorcio muy difícil y "fue un momento muy emotivo".

Dijo que se retractó del correo electrónico y se disculpó con su hijo unas dos horas después de enviarlo.

Antes de las acusaciones más recientes contra el aspirante a encabezar el Pentágono, fue señalado también como una posible "amenaza interna" por un excompañero de servicio debido a uno de sus tatuajes, asociado con grupos de supremacía blanca.

Hegseth ha dicho que su unidad de la Guardia Nacional del Distrito de Columbia lo sacó de la custodia de la toma de posesión de Joe Biden en enero de 2021 tras haber sido identificado “injustamente” como un extremista por un tatuaje de una cruz en su pecho.

Sin embargo, un miembro de la Guardia Nacional que era el gerente de seguridad de la unidad, compartió con la agencia AP un correo electrónico que envió a la dirección de la organización en el que señalaba otro tatuaje en el brazo de Hegseth, también vinculado con supremacistas blancos, por lo que trasladaba su preocupación al considerar que era una indicación de una “amenaza interna”.

