Religion

Pastor dice que James Talarico sea “crucificado con Cristo”; él responde: “puedes rezar por mi muerte, pero te amo”

La discusión incluyó referencias a pasajes bíblicos utilizados por algunos grupos para justificar llamados de castigo divino.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Talarico lidera preprimaria del Senado de Texas frente a Crockett con ventaja en votos

El pastor Brooks Potteiger desató polémica tras afirmar que el candidato demócrata al Senado por Texas, James Talarico debía ser “crucificado con Cristo” durante un episodio del pódcast Reformation Red Pill.

La declaración surgió en medio de una conversación en la que se discutía el papel del legislador texano dentro del cristianismo estadounidense. En ese contexto, también se mencionaron expresiones más radicales vinculadas a los llamados “salmos imprecatorios”, incluyendo frases como: “Oro para que Dios lo mate… En última instancia, eso significa destruir su corazón y resucitarlo a una nueva vida en Cristo”.

PUBLICIDAD

Más sobre Estados Unidos

¿Por qué Minnesota es el epicentro de las protestas ‘No Kings Day’ contra Trump?
3 mins

¿Por qué Minnesota es el epicentro de las protestas ‘No Kings Day’ contra Trump?

Estados Unidos
Artemis II despega a la Luna y tú puedes ser parte: descubre qué astronauta serías con el test de la NASA
2 mins

Artemis II despega a la Luna y tú puedes ser parte: descubre qué astronauta serías con el test de la NASA

Estados Unidos
Kash Patel, director del FBI, es víctima de hackeo; grupo proiraní se atribuye el ciberataque
3 mins

Kash Patel, director del FBI, es víctima de hackeo; grupo proiraní se atribuye el ciberataque

Estados Unidos
Donald Trump: "Cuba es la siguiente"
1 mins

Donald Trump: "Cuba es la siguiente"

Estados Unidos
Trump firma orden ejecutiva para pagar a trabajadores del TSA tras falta de acuerdo en el Congreso
3 mins

Trump firma orden ejecutiva para pagar a trabajadores del TSA tras falta de acuerdo en el Congreso

Estados Unidos
¿Mexicanos deben pagar $15 mil por entrar al país? Esta nueva medida empieza en abril 2026
2 mins

¿Mexicanos deben pagar $15 mil por entrar al país? Esta nueva medida empieza en abril 2026

Estados Unidos
¿Qué fue lo que dijo Donald Trump en su entrevista telefónica con Fox News?
3 mins

¿Qué fue lo que dijo Donald Trump en su entrevista telefónica con Fox News?

Estados Unidos
Movimiento 'No Kings Day' convoca a protestas masivas contra Donald Trump. ¿Cuándo y dónde serán?
2 mins

Movimiento 'No Kings Day' convoca a protestas masivas contra Donald Trump. ¿Cuándo y dónde serán?

Estados Unidos
¿Por qué una familia de Kentucky rechazó 26 millones de dólares por parte de su propiedad? La razón no es el dinero
2 mins

¿Por qué una familia de Kentucky rechazó 26 millones de dólares por parte de su propiedad? La razón no es el dinero

Estados Unidos
Trump responde a mensajes de Irán: El presidente advierte que "no habrá vuelta atrás"
3 mins

Trump responde a mensajes de Irán: El presidente advierte que "no habrá vuelta atrás"

Estados Unidos

Tras la difusión del episodio, el comentario fue interpretado por algunos como un llamado violento.

Sin embargo, Potteiger aclaró posteriormente que sus palabras no eran literales, sino que hacían referencia a una conversión espiritual. Según explicó, al hablar de que alguien sea “crucificado con Cristo”, se refiere a que el “viejo yo” muera para dar paso a una nueva vida en la fe.

Responde James Talarico al pastor

Jesús ama. El nacionalismo cristiano mata. Puede que ore por mi muerte, pastor, pero aun así lo amo. Lo amo más de lo que usted jamás podría odiarme”, escribió en su cuenta de X.

El intercambio ha puesto en el centro del debate el uso de lenguaje religioso extremo dentro del discurso político, especialmente en un momento clave de la contienda electoral en Texas.

Talarico, de 36 años, ha basado su campaña en la fe y el diálogo bipartidista, y recientemente ganó las primarias demócratas. Ahora busca disputar un escaño en el Senado en una elección que se perfila como una de las más relevantes del ciclo electoral.

El episodio también reavivó la discusión sobre el nacionalismo cristiano en Estados Unidos. “No hay nada cristiano en el nacionalismo cristiano”, ha señalado el legislador en otras intervenciones públicas.

Video James Talarico habla de sus propuestas en materia de educación
Relacionados:
ReligionCristianismo Noticias

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Radical
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX