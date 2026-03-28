Religion Pastor dice que James Talarico sea “crucificado con Cristo”; él responde: “puedes rezar por mi muerte, pero te amo” La discusión incluyó referencias a pasajes bíblicos utilizados por algunos grupos para justificar llamados de castigo divino.

Video Talarico lidera preprimaria del Senado de Texas frente a Crockett con ventaja en votos

El pastor Brooks Potteiger desató polémica tras afirmar que el candidato demócrata al Senado por Texas, James Talarico debía ser “crucificado con Cristo” durante un episodio del pódcast Reformation Red Pill.

La declaración surgió en medio de una conversación en la que se discutía el papel del legislador texano dentro del cristianismo estadounidense. En ese contexto, también se mencionaron expresiones más radicales vinculadas a los llamados “salmos imprecatorios”, incluyendo frases como: “Oro para que Dios lo mate… En última instancia, eso significa destruir su corazón y resucitarlo a una nueva vida en Cristo”.

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Tras la difusión del episodio, el comentario fue interpretado por algunos como un llamado violento.

Sin embargo, Potteiger aclaró posteriormente que sus palabras no eran literales, sino que hacían referencia a una conversión espiritual. Según explicó, al hablar de que alguien sea “crucificado con Cristo”, se refiere a que el “viejo yo” muera para dar paso a una nueva vida en la fe.

Responde James Talarico al pastor

“ Jesús ama. El nacionalismo cristiano mata. Puede que ore por mi muerte, pastor, pero aun así lo amo. Lo amo más de lo que usted jamás podría odiarme”, escribió en su cuenta de X.

El intercambio ha puesto en el centro del debate el uso de lenguaje religioso extremo dentro del discurso político, especialmente en un momento clave de la contienda electoral en Texas.

Talarico, de 36 años, ha basado su campaña en la fe y el diálogo bipartidista, y recientemente ganó las primarias demócratas. Ahora busca disputar un escaño en el Senado en una elección que se perfila como una de las más relevantes del ciclo electoral.

El episodio también reavivó la discusión sobre el nacionalismo cristiano en Estados Unidos. “No hay nada cristiano en el nacionalismo cristiano”, ha señalado el legislador en otras intervenciones públicas.