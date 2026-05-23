playas Fin de semana largo: Estas son las playas de California identificadas con 'focos de bacterias' Informes publicados en mayo arrojan luz sobre el estado de las vías fluviales en California, identificaron puntos críticos de bacterias en playas del estado, entre los que se encuentan las playas de Pacifica, San Luis Obispo y San Diego.

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Mientras los californianos se preparan para el fin de semana largo del Día de los Caídos, un par de informes publicados en mayo arrojan luz sobre el estado de las vías fluviales del estado, lo que podría hacer que los turistas lo piensen dos veces antes de adentrarse en una playa, lago o río local.

El muelle de Santa Mónica se situó entre las playas más contaminadas de California durante la estación seca por quinto año consecutivo, según el informe anual Heal the Bay, que realiza un seguimiento y analiza la contaminación bacteriana en cientos de playas de la costa oeste, desde el estado de Washington hasta Baja California, y en 35 lugares de recreo de agua dulce en el condado de Los Ángeles.

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El informe señala que las condiciones en este popular destino turístico ponen de manifiesto "desafíos persistentes en materia de calidad del agua".

"A pesar de años de inversión y esfuerzos de remediación, los elevados niveles de bacterias siguen representando un riesgo directo para la salud pública de millones de personas que acuden a las playas", continuaba el informe.

Una plataforma de perforación offshore operada por Sable Offshore Corp. se puede ver desde la playa estatal Refugio, cerca de Goleta, California, el domingo 26 de abril de 2026. (Foto AP/Jae C. Hong) Imagen Jae C. Hong/AP

En todo California, el informe señaló que "las tendencias generales en la calidad del agua a nivel estatal están vinculadas al aumento de las precipitaciones, la escorrentía urbana, el envejecimiento de la infraestructura de drenaje pluvial y los persistentes focos de contaminación tanto en las zonas costeras como en las áreas recreativas de agua dulce".

Si bien el informe reveló que el 91% de las playas de California obtuvieron calificaciones A o B durante las condiciones secas del verano, durante el clima húmedo las calificaciones disminuyeron en todo el estado, cayendo del 67% al 61% durante las tormentas.

Puntos críticos de bacterias en las playas de Pacifica, San Luis Obispo y San Diego.

El informe anual de la Fundación Surfrider sobre agua limpia incluye los 10 principales puntos críticos de bacterias en las playas, playas recreativas donde las pruebas revelan sistemáticamente niveles peligrosos de bacterias fecales que amenazan la salud de los nadadores, surfistas y familias.

En 2025, los 60 laboratorios del Grupo de Trabajo sobre Aguas Azules de la fundación procesaron 10.157 muestras de agua recogidas en 620 puntos de muestreo distintos en 16 estados costeros, incluidos Puerto Rico y partes de la Columbia Británica.

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En California, Linda Mar Beach en Pacifica, San Luis Creek en Avila Beach en San Luis Obispo e Imperial Beach en San Diego figuran en el informe de los "diez principales puntos críticos de bacterias en las playas" para 2025.

Cadáveres de ballenas yacen en una playa de Angel Island, en la bahía de San Francisco, el martes 19 de mayo de 2026. (Foto de AP/Annika Hammerschlag) Imagen Annika Hammerschlag/AP Photo/Annika Hammerschlag

Si bien estas tres playas figuraron entre las 10 primeras, las muestras más recientes tomadas en Imperial Beach y San Luis Creek en Avila Beach en abril y mayo, respectivamente, arrojaron resultados que cumplen con los estándares de calidad del agua establecidos por la Junta de Control de Recursos Hídricos del Estado de California, según señala el informe.

Las muestras tomadas en la playa Linda Mar durante el mes de mayo siguen revelando niveles elevados de Enterococcus, un tipo de bacteria que se encuentra en el tracto digestivo y los genitales. Esta playa en forma de media luna, ubicada en la desembocadura del valle de San Pedro en Pacifica, es popular para diversas actividades recreativas, como kayak, surf y avistamiento de ballenas en primavera.

El condado de San Mateo entra en la lista de "decepciones playeras"

El informe Heal the Bay coincide con las conclusiones de Surfrider en lo que respecta a las playas del condado de San Mateo, incluida la playa Linda Mar.

Según el informe anual "Playas en mal estado", seis de los diez lugares considerados "desagradables" se encontraban en el condado de San Mateo, muchos de ellos ubicados en "sistemas de puertos y lagunas cerradas donde la circulación limitada contribuye a la contaminación bacteriana crónica".

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Además de Linda Mar Beach en San Pedro Creek, otros lugares con mala reputación en el condado de San Mateo incluyen: Erckenbrack Park, Parkside Aquatic Park (Pillar Point Harbor), Capistrano Road Beach (Pillar Point Harbor), Harbor Beach y Marlin Park.

El parque del condado de Clam Beach en Strawberry Creek, en el condado de Humboldt, y Tijuana Slough en la desembocadura del río Tijuana, en el condado de San Diego, completaron la lista de los 10 mejores.

¿Cuáles son los riesgos para la salud que supone el consumo de aguas contaminadas con bacterias?

Las actividades recreativas en aguas infestadas de bacterias suponen riesgos para la salud, con un estimado de 57 millones de enfermedades que se producen cada año, desde problemas gastrointestinales hasta infecciones respiratorias, según la Biblioteca Nacional de Medicina.

Según Environment America, Research and Policy Center, "a menudo, las bacterias entran en los cursos de agua a través de los desbordamientos de aguas residuales y la escorrentía de aguas pluviales, problemas que pueden reducirse drásticamente con una inversión adecuada en infraestructura".

Según el centro de análisis político, los miembros del comité de asignaciones de la Cámara de Representantes tienen previsto examinar un proyecto de ley de gastos que recorta un 27 % el Fondo Rotatorio Estatal para el Agua Limpia, el principal programa federal de financiación para combatir la contaminación por aguas residuales y escorrentía.

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"A menos que el Congreso prorrogue la financiación independiente que la Ley Bipartidista de Infraestructura ha proporcionado en los últimos años, los estados sufrirán una disminución aún mayor de los recursos para detener la contaminación por aguas residuales".

"Nadie debería enfermarse por pasar un fin de semana en nuestras aguas", declaró Tracy Quinn, directora ejecutiva de Heal the Bay, en un comunicado. "Estos hallazgos nos recuerdan que la calidad del agua no es solo un informe, sino un problema de salud pública que afecta a todos los bañistas y usuarios de los ríos de California".