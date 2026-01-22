Microsoft Falla en infraestructura tira servicios de Microsoft 365 este jueves, ¿ya funciona Outlook y Teams? Una parte de la infraestructura de servicio en Norteamérica presentó una falla y afectó el funcionamiento de los servicios de Microsoft 365.

Un problema en una parte de la infraestructura de Microsoft afectó este jueves 22 de enero de 2026 el funcionamiento de varios servicios de Microsoft 365, como Outlook, Microsoft Defender y Microsoft Purview.

Vía la red social X, el equipo de soporte de Microsoft 365 informó que identificaron que una parte de la infraestructura de servicio en Norteamérica no estaba procesando el tráfico según lo previsto.

Por lo anterior, se implementaron las acciones necesarias para restaurar la infraestructura afectada a un estado óptimo y reequilibrar el tráfico del servicio para lograr la recuperación.

¿Ya se restableció el servicio de Microsoft 365?

Con corte a las 15:24 horas, si bien ya habían logrado restaurar la infraestructura afectada a "un estado óptimo", todavía se requería de un mayor equilibrio de carga para mitigar el impacto.