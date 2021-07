Ya no habrá “despidos rápidos” (o injustificados) en la industria de comida rápida de Nueva York

“En ese tiempo yo llamé reportando que no me iba a presentar a trabajar … El otro manager me dijo que estaba bien, solo que avisara. Bueno, pues todo se me juntó, me despidieron”, dijo Mendez, de 49 años, quien recuperó su trabajo en ese mismo restaurante cuatro meses después con el apoyo de la filial neoyorquina del sindicato 32BJ SEIU, que representa a más de 175,000 trabajadores que limpian oficinas, oficiales de seguridad, porteros, trabajadores de mantenimiento, conductores y asistentes de autobuses, y trabajadores del servicio de alimentos y es el más grande del país en esta categoría.