Aumenta a 74 el número de muertes en Kentucky tras el paso de tornados, mientras residentes continúan sin agua ni electricidad

“Nuestra infraestructura está tan dañada. No tenemos agua corriente. Nuestra torre de agua se perdió. Nuestra gestión de aguas residuales se perdió y no hay gas natural en la ciudad. Así que no tenemos nada en qué confiar allí ", dijo la alcaldesa de Mayfield, Kathy Stewart O'Nan, en "CBS Mornings". "Así que eso es pura supervivencia en este momento para mucha de nuestra gente".