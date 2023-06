Una muerte por arma de fuego cada 11 minutos en EEUU: qué hay detrás de esta fatal estadística

De acuerdo con los datos publicados en el reporte U.S. Gun Violence in 2021: An Accounting of a Public Health Crisis, basado en datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la violencia con armas de fuego sigue siendo la principal causa de muerte de niños y adultos jóvenes en EEUU, más que los fallecimientos producto del covid-19, los accidentes de tráfico o el cáncer.