Diane Keaton, ganadora del Oscar, fallece a los 79 años

Diane Keaton, la estrella ganadora del Oscar por "Annie Hall", "El Padrino" y "El Padre de la Novia", cuyo carácter peculiar, vibrante y profundo la convirtieron en una de las actrices más singulares de una generación, ha fallecido. Tenía 79 años.

La revista People informó el sábado en exclusiva de la muerte de Keaton, ocurrida en California con sus seres queridos, citando a un portavoz de la familia. No hubo más detalles disponibles de inmediato, y los representantes de Keaton no respondieron de inmediato a las preguntas de The Associated Press.

Posteriormente, el fallecimiento fue confirmado a The New York Times por Dori Rath, quien produjo varias de las películas más recientes, aunque no especificó dónde ni cuándo falleció la actriz, ni mencionó la causa.

Keaton fue una actriz icónica

"Era divertidísima, completamente original y sin ninguna malicia, ni la competitividad que uno esperaría de una estrella así. Lo que se veía era quién era... ¡oh, la, lala!", dijo Bette Midler en una publicación de Instagram. Ella y Keaton coprotagonizaron "El club de las primeras esposas".

Keaton era el tipo de actriz que ayudó a hacer películas icónicas y atemporales, desde su frase "La-di-da, la-di-da" como Annie Hall, ataviada con esa corbata, bombín, chaleco y pantalones caqui, hasta su desgarrador papel como Kay Adams, la mujer que tuvo la mala suerte de unirse a la familia Corleone.

Sus actuaciones estelares en la década de 1970, muchas de ellas en películas de Woody Allen, tampoco fueron efímeras, y seguiría cautivando a las nuevas generaciones durante décadas gracias, en parte, a una larga colaboración con la cineasta Nancy Meyers.

Interpretó a una empresaria que hereda inesperadamente un bebé en "Baby Boom", a la madre de la novia en el aclamado remake de "El padre de la novia", a una mujer recién soltera en "El club de las primeras esposas" y a una dramaturga divorciada que se involucra con el ejecutivo musical de Jack Nicholson en "Alguien tiene que ceder".

Keaton ganó su primer Óscar por "Annie Hall" y sería nominada tres veces más, por "Rojos", "La habitación de Marvin" y "Alguien tiene que ceder".

De Hollywood a Nueva York

Keaton nació como Diane Hall en enero de 1946 en Los Ángeles, aunque su familia no pertenecía a la industria cinematográfica. Su madre era ama de casa y fotógrafa, y su padre trabajaba en el sector inmobiliario y la ingeniería civil.

La futura actriz se sintió atraída por el teatro y el canto mientras estudiaba en Santa Ana, California, y abandonó la universidad después de un año para intentarlo en Manhattan. Actors' Equity ya contaba con una Diane Hall en sus filas, y ella adoptó Keaton, el apellido de soltera de su madre, como suyo.

Estudió con Sanford Meisner en Nueva York y le atribuye haberle dado la libertad de "explorar el complejo terreno del comportamiento humano con la seguridad de su guía. Hizo que jugar con fuego fuera divertido".

"Más que nada, Sanford Meisner me ayudó a aprender a apreciar el lado oscuro del comportamiento", escribió en sus memorias de 2012, "Then Again". Siempre tuve un don para presentirlo, pero aún no tenía el coraje de adentrarme en un territorio tan peligroso y revelador.

Empezó en el teatro como suplente en la producción de Broadway de "Hair" y en "Play It Again, Sam" de Allen en 1968, por la que recibiría una nominación al Tony.

Salto a la fama con El Padrino y Woody Allen

Keaton debutó en el cine en 1970 con la comedia romántica "Amantes y otros extraños", pero su gran éxito llegaría unos años después cuando fue elegida para "El Padrino" de Francis Ford Coppola, que ganó el premio a la mejor película y se convirtió en una de las películas más queridas de todos los tiempos. Aun así, incluso ella dudó en volver para la secuela, aunque después de leer el guion decidió lo contrario.

PUBLICIDAD

La década de 1970 fue una época increíblemente fructífera para Keaton, gracias en parte a su continua colaboración con Allen en papeles tanto cómicos como dramáticos. Apareció en "Sleeper", "Love and Death", "Interiors", "Manhattan", "Manhattan Murder Mystery" y la versión cinematográfica de "Play it Again, Sam".

Allen y el difunto Marshall Brickman le dieron a Keaton uno de sus papeles más icónicos en "Annie Hall", la contagiosa mujer de Chippewa Falls a quien el Alvy Singer de Allen no puede superar. La película es considerada una de las mejores comedias románticas de todos los tiempos, con la excéntrica y autocrítica Annie de Keaton como protagonista.

Keaton y Allen también mantuvieron una relación romántica desde aproximadamente 1968, cuando ella lo conoció durante una audición para su obra, hasta aproximadamente 1974. Después, siguieron siendo colaboradores y amigos.

"Era muy moderno, con sus gafas gruesas y sus trajes modernos", escribió Keaton en sus memorias. "Pero fue su actitud lo que me cautivó, su forma de gesticular, sus manos, su tos y su mirada autocrítica mientras contaba chistes".

También estuvo vinculada sentimentalmente con Al Pacino, quien interpretó a su esposo en "El Padrino", y con Warren Beatty, quien la dirigió y con quien coprotagonizó "Rojos".