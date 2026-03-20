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Muere el actor Chuck Norris a los 86 años

Te contamos quién fue el actor y las causas de su muerte.

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Por:N+ Univision
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Este viernes 20 de marzo del 2026, se confirmó la muerte de Chuck Norris, actor y ex campeón mundial de karate.

A través de su cuenta oficial de Instagram, su familia confirmó la muerte del artista, donde mencionaron que perdió la vida ayer por la mañana y expresaron que querían privacidad por su pérdida.

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Asimismo, mencionaron que, aunque para el mundo fue un artista marcial y un “símbolo de fuerza”, para ellos fue un esposo devoto, padre y abuelo amoroso. También dijeron que a través de su trabajo inspiró a millones de personas en el mundo y dejó su marca en la vida de muchas.

"Aunque nuestros corazones están destrozados, estamos profundamente agradecidos por la vida que vivió y por los momentos inolvidables que tuvimos la dicha de compartir con él”, expresaron en el comunicado en Instagram.

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Además, compartieron que Norris se sentía agradecido por el apoyo que había recibido de sus fans, ya que significaba mucho para él, y que los consideraba sus amigos.

¿Quién fue Chuck Norris?

El actor de cine apareció en más de 20 películas, como “ The Delta Force” y “ Sidekicks”. Siendo su primera aparición en la pantalla grande como guardaespaldas en 1968 en “ The Wrecking Crew”, en este filme a la estrella no lo pusieron en los créditos.

Para el año 1993 tomó uno de los roles más importantes de su carrera, el cual fue como agente que combatía el crimen en “Walker, Texas Ranger”; este programa tuvo nueve temporadas.

Creencias y familia

El artista siempre fue honesto ante sus creencias cristianas, apoyaba el derecho a portar armas y llegó a estar a favor del presidente Donald Trump en las elecciones generales del 2026.

De igual manera, llegó a respaldar a políticos e hizo columnas del gobierno de Trump sin respaldarlo.

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Norris tiene cinco hijos; dos de ellos son los actores Mike y Eric con su difunta exesposa, unas gemelas con su esposa Gena Norris y Dina, la cual fue una aventura que tuvo el actor en 1960.


ALM

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