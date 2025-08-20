Muere a los 88 años Frank Caprio, el ‘juez más amable del mundo’ que conquistó a EEUU con su empatía hacia los acusados

Video En un minuto: Honduras y Uganda acuerdan aceptar a inmigrantes de terceros países deportados de EEUU

El popular juez Frank Caprio, quien se hizo famoso por su empatía hacia los acusados al punto de ser conocido como "el juez más amable del mundo", falleció este miércoles a los 88 años a causa de un cáncer de páncreas, informó su familia a través de su cuenta oficial de Instagram.

“Amado por su compasión, humildad e inquebrantable fe en la bondad de las personas, el juez Caprio marcó la vida de millones de personas a través de su trabajo en los tribunales y fuera de ellos. Su calidez, humor y amabilidad dejaron una huella indeleble en todos los que le conocieron”, dice la publicación.

“Será recordado no solo como un juez respetado, sino también como un devoto esposo, padre, abuelo, bisabuelo y amigo. Su legado perdura en los innumerables actos de bondad que inspiró”.

El gobernador Dan McKee ordenó que las banderas de Rhode Island ondearan a media asta hasta el día de su entierro.

McKee calificó al juez como "símbolo de empatía en el banquillo, mostrándonos lo que es posible cuando la justicia se atempera con humanidad".

