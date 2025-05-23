Qué está abierto y qué cierra en Memorial Day: mira la lista por si necesitas ir a tiendas, bancos o correo este lunes 26 de mayo
Desde su instauración oficial como feriado federal en Estados Unidos, Memorial Day es considerado no solo el inicio informal de la temporada de viajes de verano, sino también un popular día para hacer compras, aunque no todos los comercios estarán abiertos.
El Día de los Caídos o Memorial Day, una festividad estadounidense en la que se rinde homenaje a los militares que perdieron su vida combate, se ha convertido en el inicio no oficial del verano y en un largo fin de semana de viajes y descuentos en todo tipo de artículos, desde colchones hasta electrodomésticos.
Este año, se celebra este lunes 26 de mayo.
En 1971, el Congreso cambió el Día de los Caídos de cada 30 de mayo al último lunes de ese mes, y esto dio paso a la creación de un fin de semana largo de tres días.
Las empresas han optado cada vez más por permanecer abiertas durante los días festivos, lo que ha dado lugar a lo que ahora es uno de los fines de semana de viajes y ventas minoristas más importantes del año.
Esto es lo que está abierto y cerrado este año en Memorial Day:
Agencias Gubernamentales
en Memorial Day
Las oficinas gubernamentales, las oficinas de correos, los tribunales y las escuelas están cerradas.
Bancos, bolsa de valores y servicio postal
en Memorial Day
Los mercados de valores y los bancos de Estados Unidos están cerrados el lunes.
Todas las oficinas de USPS permanecerán cerradas el lunes para las transacciones al por menor y no se repartirá correo.
La mayoría de los servicios de recogida y entrega de FedEx y UPS tampoco estarán disponibles en Memorial Day.
Comercio y cadenas de restaurantes en Memorial Day
Los almacenes de Costco permanecerán cerrados el Día de los Caídos, según el sitio web de la empresa. Mientras que Sam's Club abrirá de 8:00 am a 6:00 pm para los socios Plus y de 10:00 am a 6:00 pm para los socios, según la página web de la empresa.
La gran mayoría de los minoristas como Aldi, Fresh Market, Publix, Sprouts, Target, Trader Joe's y Whole Foods Market estarán abiertos, y muchos intentarán atraer a los clientes con grandes ventas promocionales. Los horarios pueden variar, según la ubicación.
Las tiendas Walmart abren en horario normal el Día de los Caídos, según confirmó un portavoz de la empresa a USA Today. El horario habitual de las tiendas es de 6:00 am a 11:00 pm.
Restaurantes de comida rápida como Chick-fil-A, Chipotle, Denny’s, Domino’s pizza, Dunkin Donuts y IHOP abrirán este Memorial Day. Puede que tengan un horario diferente al habitual, así que es mejor confirmar si el local está abierto antes de visitarlo.
Viajes
en Memorial Day
Memorial Day también se considera la apertura no oficial de la temporada de viajes de verano.
El Auto Club AAA proyecta que más de 45 millones de personas, 1.4 millones más que en 2024, se aventurarán a recorrer al menos unas 50 millas desde sus hogares entre el jueves y el próximo lunes, y la gran mayoría lo hará en coche, según prevé la organización de clubes automovilísticos AAA.
La AAA dijo que no se espera que el fin de semana marque un récord de volumen de pasajeros que se desplazarán en avión, pero la organización calcula que 3.6 millones de residentes volarán durante las vacaciones, casi un 2% más que el año pasado.
El sector estadounidense de los viajes y el turismo estará atento durante el fin de semana y las próximas semanas a lo que pueda deparar la temporada de viajes de verano.
Los expertos de la industria turística han advertido que la ira por los aranceles y la retórica del gobiertno de Donald Trump, y la preocupación por las detenciones de turistas en la frontera estadounidense, han hecho que los ciudadanos de algunos otros países estén menos interesados en viajar a Estados Unidos.
