Cambiar Ciudad
Memorial Day

Qué está abierto y qué cierra en Memorial Day: mira la lista por si necesitas ir a tiendas, bancos o correo este lunes 26 de mayo

Desde su instauración oficial como feriado federal en Estados Unidos, Memorial Day es considerado no solo el inicio informal de la temporada de viajes de verano, sino también un popular día para hacer compras, aunque no todos los comercios estarán abiertos.

Por:
Univision
Video ¿Piensas viajar por carretera este 'Memorial Day'? Toma nota, este será el precio promedio de la gasolina

El Día de los Caídos o Memorial Day, una festividad estadounidense en la que se rinde homenaje a los militares que perdieron su vida combate, se ha convertido en el inicio no oficial del verano y en un largo fin de semana de viajes y descuentos en todo tipo de artículos, desde colchones hasta electrodomésticos.

Este año, se celebra este lunes 26 de mayo.

PUBLICIDAD

En 1971, el Congreso cambió el Día de los Caídos de cada 30 de mayo al último lunes de ese mes, y esto dio paso a la creación de un fin de semana largo de tres días.

Las empresas han optado cada vez más por permanecer abiertas durante los días festivos, lo que ha dado lugar a lo que ahora es uno de los fines de semana de viajes y ventas minoristas más importantes del año.

Únete gratis a nuestro canal de WhatsApp: Haz clic aquí para estar al tanto de las noticias y no perderte ninguna actualización.

Esto es lo que está abierto y cerrado este año en Memorial Day:

Agencias Gubernamentales

en Memorial Day

Las oficinas gubernamentales, las oficinas de correos, los tribunales y las escuelas están cerradas.

Más sobre Memorial Day

Texas se prepara para más tormentas tras los mortales tornados del fin de semana; en la zona de Dallas 600,000 clientes amanecieron sin luz
2 mins

Texas se prepara para más tormentas tras los mortales tornados del fin de semana; en la zona de Dallas 600,000 clientes amanecieron sin luz

Estados Unidos
¿Qué está abierto y qué cierra durante Memorial Day?: lo que debes saber si necesitas hacer compras, trámites o viajes
2 mins

¿Qué está abierto y qué cierra durante Memorial Day?: lo que debes saber si necesitas hacer compras, trámites o viajes

Estados Unidos
Memorial Day: 5 cosas que quizás no sabías de la celebración del Día de los Caídos en EEUU
5 mins

Memorial Day: 5 cosas que quizás no sabías de la celebración del Día de los Caídos en EEUU

Estados Unidos
Más de 20 muertos tras las tormentas y tornados del fin de semana: continuará el mal tiempo durante el Memorial Day
3 mins

Más de 20 muertos tras las tormentas y tornados del fin de semana: continuará el mal tiempo durante el Memorial Day

Estados Unidos
En un minuto: Autoridades esperan cifra récord de viajeros por el fin de semana de Memorial day
1:09

En un minuto: Autoridades esperan cifra récord de viajeros por el fin de semana de Memorial day

Estados Unidos
'Memorial Day': Casi 44 millones de personas saldrán de sus ciudades en el comienzo no oficial del verano
3 mins

'Memorial Day': Casi 44 millones de personas saldrán de sus ciudades en el comienzo no oficial del verano

Estados Unidos
Ríos de California alimentados por la nieve de la Sierra Nevada se han transformado en torrentes mortales
5 mins

Ríos de California alimentados por la nieve de la Sierra Nevada se han transformado en torrentes mortales

Estados Unidos
Predicen viajes récord el fin de semana de Memorial Day
4 mins

Predicen viajes récord el fin de semana de Memorial Day

Estados Unidos
Miles de vuelos cancelados y con retraso: la caótica vuelta a casa del 'Memorial Day'
10 fotos

Miles de vuelos cancelados y con retraso: la caótica vuelta a casa del 'Memorial Day'

Estados Unidos
De discursos históricos a protestas y películas: el Lincoln Memorial cumple 100 años siendo el 'centro' de EEUU
12 fotos

De discursos históricos a protestas y películas: el Lincoln Memorial cumple 100 años siendo el 'centro' de EEUU

Estados Unidos

Bancos, bolsa de valores y servicio postal

en Memorial Day

Los mercados de valores y los bancos de Estados Unidos están cerrados el lunes.

Todas las oficinas de USPS permanecerán cerradas el lunes para las transacciones al por menor y no se repartirá correo.

La mayoría de los servicios de recogida y entrega de FedEx y UPS tampoco estarán disponibles en Memorial Day.

Comercio y cadenas de restaurantes en Memorial Day

Los almacenes de Costco permanecerán cerrados el Día de los Caídos, según el sitio web de la empresa. Mientras que Sam's Club abrirá de 8:00 am a 6:00 pm para los socios Plus y de 10:00 am a 6:00 pm para los socios, según la página web de la empresa.

La gran mayoría de los minoristas como Aldi, Fresh Market, Publix, Sprouts, Target, Trader Joe's y Whole Foods Market estarán abiertos, y muchos intentarán atraer a los clientes con grandes ventas promocionales. Los horarios pueden variar, según la ubicación.

PUBLICIDAD

Las tiendas Walmart abren en horario normal el Día de los Caídos, según confirmó un portavoz de la empresa a USA Today. El horario habitual de las tiendas es de 6:00 am a 11:00 pm.

Restaurantes de comida rápida como Chick-fil-A, Chipotle, Denny’s, Domino’s pizza, Dunkin Donuts y IHOP abrirán este Memorial Day. Puede que tengan un horario diferente al habitual, así que es mejor confirmar si el local está abierto antes de visitarlo.

Viajes

en Memorial Day

Memorial Day también se considera la apertura no oficial de la temporada de viajes de verano.

El Auto Club AAA proyecta que más de 45 millones de personas, 1.4 millones más que en 2024, se aventurarán a recorrer al menos unas 50 millas desde sus hogares entre el jueves y el próximo lunes, y la gran mayoría lo hará en coche, según prevé la organización de clubes automovilísticos AAA.

La AAA dijo que no se espera que el fin de semana marque un récord de volumen de pasajeros que se desplazarán en avión, pero la organización calcula que 3.6 millones de residentes volarán durante las vacaciones, casi un 2% más que el año pasado.

El sector estadounidense de los viajes y el turismo estará atento durante el fin de semana y las próximas semanas a lo que pueda deparar la temporada de viajes de verano.

Los expertos de la industria turística han advertido que la ira por los aranceles y la retórica del gobiertno de Donald Trump, y la preocupación por las detenciones de turistas en la frontera estadounidense, han hecho que los ciudadanos de algunos otros países estén menos interesados en viajar a Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Mira también:

Video Un alivio para tu bolsillo: varios alimentos han bajado de precio y algunas tiendas anuncian descuentos
Relacionados:
Memorial Dayventas minoristasVeranoViajesVacacionesCostcoBancos y Entidades FinancierasBolsaMercadosEstados Unidos de América

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD