Memorial Day: 5 cosas que quizás no sabías de la celebración del Día de los Caídos en EEUU

Video Millones de personas viajan este fin de semana de 'Memorial Day': el panorama en aeropuertos y consejos de expertos

Se supone que el Memorial Day o Día de los Caídos es para rendir homenaje a los militares muertos por el país, pero se ha convertido en el inicio no oficial del verano y en un largo fin de semana con importantes descuentos en productos de todo tipo.

Esto son 5 cosas que debes saber sobre la celebración.

PUBLICIDAD

1. ¿Por qué se celebra el Día de los Caídos o Memorial Day?

Es un día de reflexión y recuerdo a quienes murieron mientras servían en el ejército estadounidense, según el Servicio de Investigación del Congreso.

El feriado se celebra en parte mediante el Momento Nacional del Recuerdo, que anima a todos los estadounidenses a hacer una pausa y guardar un momento de silencio a las 3:00 pm.

2. ¿Cuáles son los orígenes del Memorial Day?

La festividad tiene su origen en la Guerra Civil estadounidense, en la que murieron más de 600,000 miembros del servicio (tanto de la Unión como de la Confederación) entre 1861 y 1865.

Hay poca controversia sobre la primera celebración nacional de lo que entonces se llamaba Día de la Decoración. Ocurrió el 30 de mayo de 1868, después de que una organización de veteranos de la Unión pidiera decorar tumbas de guerra con flores.

La práctica ya estaba muy extendida a nivel local. Waterloo, Nueva York, inició una celebración formal el 5 de mayo de 1866 y más tarde fue proclamada como el lugar de nacimiento de la festividad.

Sin embargo, Boalsburg, Pennsylvania, remonta su primera celebración a octubre de 1864, según la Biblioteca del Congreso. Y las mujeres de algunos estados confederados decoraban tumbas antes de que se acabara la guerra.

David Blight, profesor de historia de Yale, señala el 1 de mayo de 1865, cuando hasta 10,000 personas, muchas de ellas negras, realizaron un desfile, hicieron discursos y dedicaron las tumbas de los muertos de la Unión en Charleston, Carolina del Sur.

PUBLICIDAD

Un total de 267 soldados de la Unión murieron en una prisión confederada y fueron enterrados en una fosa común. Después de la guerra, los miembros de las iglesias negras los enterraron en tumbas individuales.

“Lo que pasó en Charleston tiene derecho a reclamar ser primero, si eso importa”, dijo Blight a The Associated Press en 2011.

En 2021, un teniente coronel retirado del ejército estadounidense citó la historia en un discurso del Día de los Caídos en Hudson, Ohio. Los organizadores de la ceremonia apagaron su micrófono porque dijeron que no era relevante para honrar a los veteranos de la ciudad. Posteriormente, los organizadores del evento dimitieron.

3. ¿El Memorial Day siempre ha sido objeto de controversias?

Históricamente, muchos han lamentado que la festividad se desvíe de su significado original.

Ya en 1869, The New York Times escribió que la festividad podría volverse “sacrílega” y dejar de ser “sagrada” si se centra más en la pompa, las cenas y la oratoria.

En 1871, el abolicionista Frederick Douglass temió que los estadounidenses estuvieran olvidando el ímpetu de la Guerra Civil (la esclavitud) cuando pronunció un discurso del Día de la Condecoración en el Cementerio Nacional de Arlington.

"Nunca debemos olvidar que los soldados leales que descansan bajo este césped se interpusieron entre la nación y los destructores de la nación", dijo Douglass.

Sus preocupaciones estaban bien fundadas, dijo Ben Railton, profesor de estudios ingleses y estadounidenses en la Universidad Estatal de Fitchburg en Massachusetts. Aunque aproximadamente 180,000 hombres negros sirvieron en el Ejército de la Unión, el feriado en muchas comunidades se convertiría esencialmente en el 'Día de los Caídos blancos', especialmente después del ascenso del Jim Crow South, dijo Railton a la AP en 2023.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, la forma en que se pasa el día (al menos por parte de los funcionarios electos de la nación) pudo ser objeto de escrutinio durante años después de la Guerra Civil. En la década de 1880, se decía que el entonces presidente Grover Cleveland había ido a pescar, y “la gente estaba consternada”, dijo a la AP el año pasado Matthew Dennis, profesor emérito de historia de la Universidad de Oregón.

En 1911, las 500 Millas de Indianápolis celebraron su carrera inaugural el 30 de mayo, atrayendo a 85,000 espectadores. Un informe de The Associated Press no mencionó el feriado ni ninguna controversia con la celebracón.

4. ¿Cómo ha cambiado el Memorial Day?

Dennis explicó que la importancia del Día de los Caídos disminuyó un poco con la adición del Día del Armisticio, que marcó el final de la Primera Guerra Mundial, el 11 de noviembre de 1918. El Día del Armisticio se convirtió en feriado nacional en 1938 y pasó a llamarse Día de los Veteranos en 1954.

Una ley del Congreso cambió el Día de los Caídos de cada 30 de mayo al último lunes de mayo en 1971. Dennis agregó que la creación del fin de semana de tres días reconocía que el Día de los Caídos se había transformado durante mucho tiempo en un recuerdo más genérico de los muertos, así como en un día de ocio.

En 1972, la revista Time dijo que la festividad se había convertido en “un alboroto nacional de tres días que parece haber perdido gran parte de su propósito original”.

5. ¿Por qué el Memorial Day está vinculado a las compras y los viajes?

Incluso en el siglo XIX, las ceremonias funerarias eran seguidas por actividades de ocio como picnics y carreras a pie, dijo Dennis.

PUBLICIDAD

La festividad también evolucionó junto con el béisbol y el automóvil, la semana laboral de cinco días y las vacaciones de verano, según el libro de 2002 'A History of Memorial Day: Unity, Discord and the Pursuit of Happiness'.

A mediados del siglo XX, un pequeño número de empresas comenzaron a abrir desafiantemente durante el día festivo.

Una vez que el feriado se trasladó al lunes, “las barreras tradicionales que impedían hacer negocios comenzaron a desmoronarse”, escribieron los autores Richard Harmond y Thomas Curran.

Hoy en día, las ventas y los viajes del Día de los Caídos están profundamente arraigados en la memoria de la nación.

Jason Redman, un Navy SEAL retirado que luchó en Irak y Afganistán, dijo a la AP el año pasado que honra a los amigos que perdió. Tiene tatuados treinta nombres en el brazo “por cada hombre que conocí personalmente y que murió”. Quiere que los estadounidenses recuerden a los caídos, pero también que se diviertan sabiendo que se sacrificaron vidas para forjar la festividad.

Mira también: