'Memorial Day': Casi 44 millones de personas saldrán de sus ciudades en el comienzo no oficial del verano

Video Sin importar el alto costo de los tiquetes aéreos y la gasolina, millones de viajeros salieron durante 'Memorial Day'

¿Tienes planeado salir de tu ciudad durante el fin de semana previo al Memorial Day? Tal vez deberías pensarlo dos veces, ya que los caminos y carreteras, e incluso los aeropuertos podrían estar saturados debido al que millones de viajeros planean dar inicio no oficial al verano ese fin de semana.

De acuerdo con la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, por sus siglas en inglés), se prevé que 43.8 millones de viajeros se desplacen 50 millas o más de sus hogares durante el fin de semana previo al Día de los Caídos que es este lunes 27 de mayo.

El número total de viajeros de este año supone un aumento del 4% respecto al año pasado y está cerca de igualar el récord de 44 millones de viajeros del Memorial Day de 2005.

“Hacía casi 20 años que no veíamos unas cifras de viajeros como las del fin de semana del Memorial Day”, declaró Paula Twidale, vicepresidenta Senior de AAA en un comunicado.

“Estamos proyectando un millón de viajeros adicionales este fin de semana festivo en comparación con 2019, lo que no solo significa que estamos superando los niveles prepandémicos, sino que también señala una temporada de viajes de verano muy ocupada”, agregó.

¿Cuál es el medio de transporte más usado durante el Memorial Day?

La asociación detalló que la mayoría de los viajeros se transportarán en auto, cerca de 38.4 millones. El número de conductores este año aumentará un 4% respecto al año pasado y un 1.9% más que en 2019.

“Viajar en auto resulta atractivo para muchas personas por la comodidad y flexibilidad que proporciona”, dice la AAA.

Mientras que los aeropuertos se preparan para un repunte de viajeros, ya que este año registran 3.51 millones de personas que se transportarán en aviones.

Este será el fin de semana del Memorial Day más concurrido en los aeropuertos desde 2005, cuando 3.64 millones volaron para el día festivo cuando la industria de viajes finalmente se recuperó después del 11 de septiembre.

¿Qué día y hora es mejor viajar para evitar el tránsito vehicular?

Si ya tenías planea salir a carretera durante el fin de semana, lo mejor sería que adelantes tu itinerario.

La empresa INRIX, un proveedor de datos y perspectivas de transporte, sugiere que los conductores que salgan el jueves o el viernes deben salir a la carretera muy temprano por la mañana para evitar toparse con los vacacionistas.

“Se espera que los tiempos de viaje sean hasta un 90% más largos de lo normal. Los viajeros deben mantenerse al día en las aplicaciones de tráfico, servicios 511, y las estaciones locales de noticias para evitar sentarse en el tráfico más de lo necesario", dijo Bob Pishue, analista de transporte en INRIX.

Lo mismo debes contemplar al viajar de regreso a casa. INRIX sugiere que si sales a carretera el domingo o el lunes debes evitar las horas de la tarde, cuando los viajes de vuelta alcanzarán su punto máximo.

¿Cuáles serán los lugares más visitados durante el Memorial Day?

Este fin de semana del Día de los Caídos, los viajeros buscan parques temáticos y lugares de ocio en Orlando, Nueva York, Las Vegas y el sur de California, dice la AAA.

“Seattle, Anchorage y Vancouver ocupan los primeros puestos debido a la popularidad de los cruceros por Alaska en esta época del año”, agrega.

Mientras que las playas y los puertos de cruceros de Florida también estarán abarrotados.

Entre los destinos turísticos más visitados están Roma, en Italia, Vancouver en Canadá y Londres en Reino Unido.

Así que ya sabes, toma tus precauciones si planeas viajar, para que no seas otro vacacionista más atascado en el tránsito o frustrado en el aeropuerto.