Memorial Day

¿Qué está abierto y qué cierra durante Memorial Day?: lo que debes saber si necesitas hacer compras, trámites o viajes

Desde su instauración oficial como feriado federal en Estados Unidos, Memorial Day es considerado no solo el inicio informal de la temporada de viajes de verano, sino también un popular día para hacer compras, aunque no todos los comercios estarán abiertos.

Univision
Millones de personas viajan este fin de semana de 'Memorial Day': el panorama en aeropuertos y consejos de expertos

En lo que durante mucho tiempo se había celebrado cada 30 de mayo para honrar a los soldados caídos de Estados Unidos, Memorial Day se convirtió oficialmente en un feriado federal en 1971 que se celebra el último lunes de ese mes.

Las empresas han optado cada vez más por permanecer abiertas durante los días festivos, lo que ha dado lugar a lo que ahora es uno de los fines de semana de viajes y ventas minoristas más importantes del año.

Agencias Gubernamentales

Las oficinas gubernamentales, las oficinas de correos, los tribunales y las escuelas están cerradas.

Bancos y bolsa de valores

Los mercados de valores y los bancos de Estados Unidos están cerrados el lunes.

La mayoría de los servicios de recogida y entrega de FedEx y UPS tampoco estarán disponibles en Memorial Day.

Comercio

El club de membresía de almacenes Costco dijo que cerraría en Memorial Day, pero la gran mayoría de los minoristas estarán abiertos, y muchos intentarán atraer a los clientes con grandes ventas promocionales. Los horarios pueden variar, según la ubicación.

Viajes

Memorial Day también se considera la apertura no oficial de la temporada de viajes de verano.

El Auto Club AAA proyecta que 4,8 millones de personas viajarán 50 millas o más desde casa durante el período de viajes de vacaciones, un aumento del 4% respecto al año pasado. Si esas proyecciones son precisas, se acercarían al récord de 2005 de 44 millones de viajeros durante el fin de semana del Día de los Caídos.

La AAA proyecta que 38.4 millones de personas viajarán en automóvil durante el fin de semana (la cifra más alta para ese feriado desde que AAA comenzó a rastrearlo en 2000) y que otros 3.5 millones de personas viajarán en avión.

