Texas Juez en Dallas ordena mantener abiertos los centros de votación por una "confusión severa entre los electores" Los votantes de dos importantes condados de Texas han sido rechazados en los centros de votación y dirigidos a diferentes distritos electorales después de que un cambio reciente en la forma de llevar a cabo las primarias creara confusión y frustración.

Video Arranca ciclo electoral 2026: ¿Por qué las primarias en Texas son tan destacadas en el país?

Un juez en el condado de Dallas, en Texas, ordenó este martes que las urnas electorales permanecieran abiertas dos horas más allá de la hora de cierre prevista, las 7 de la noche (local), alegando "una confusión tan grave entre los votantes" que provocó el colapso del sitio web de la oficina electoral del condado.

El juez actuó en respuesta a una petición presentada por el Partido Demócrata local en un condado de marcado sesgo izquierdista.

PUBLICIDAD

Los demócratas del condado de Williamson, al norte de Austin, afirmaron que lograron que dos distritos electorales permanecieran abiertos hasta más tarde.

Durante la primaria los votantes fueron rechazados en los centros de votación de estas jurisdicciones, y dirigidos a diferentes distritos electorales el martes, después de que un cambio reciente en la forma de llevar a cabo las primarias creara confusión y frustración.

En ambos condados durante años se había permitido a los votantes emitir su voto en cualquier lugar del condado. Sin embargo, para estas primarias, los partidos republicanos locales decidieron no aplicar el voto en todo el condado. La ley estatal establece que ambos partidos principales deben estar de acuerdo con el sistema de voto en todo el condado para que este entre en vigor.

Esto significaba que el martes todos los votantes solo podían emitir su voto en su distrito electoral asignado.

Las campañas de los dos demócratas que se presentan a las primarias para el Senado de los Estados Unidos denunciaron el efecto de este cambio en los votantes.

"Tanto los votantes del condado de Dallas como los del condado de Williamson se han acostumbrado a votar en todo el condado, incluso el día de las elecciones", afirmó la campaña de la representante estadounidense Jasmine Crockett.

"Este intento de suprimir el voto, de confundir e incomodar a los votantes, está teniendo el efecto deseado, ya que se está alejando a la gente de las urnas".

PUBLICIDAD

Confusión y poca información

La campaña de James Talarico, legislador estatal, dijo que estaba "profundamente preocupada" por las noticias de votantes que se presentaban en los centros de votación y eran enviados a otros lugares.

A la confusión se sumaba el hecho de que los lugares de votación también podían ser específicos para la afiliación partidista de cada persona, dijo Nic Solorzano, portavoz del Departamento Electoral del Condado de Dallas.

"Estamos viendo a mucha gente que acude a los centros de votación a los que suele ir... y no se da cuenta de que ya no puede hacerlo. Tienen que ir al lugar correspondiente a su distrito electoral", dijo.

Las prórrogas en Dallas solo se aplicaron a los distritos electorales demócratas. La votación también se prolongó una hora en el condado de El Paso tras los problemas con los sistemas de registro de votantes que se produjeron a primera hora del día.

Votar a varias millas de distancia

Texas fue uno de los tres estados que iniciaron las elecciones intermedias, o midterms, de 2026 el martes, junto con Carolina del Norte y Arkansas. Por lo demás, la votación se desarrolló con bastante normalidad, salvo por un problema con los censos electorales electrónicos en un condado rural de Carolina del Norte que llevó a la junta electoral estatal a retrasar una hora la publicación de los resultados en todo el estado.

Tomas Sánchez, estudiante del Dallas College, fue uno de los que acudió a un centro de votación en el campus para emitir su voto en las primarias demócratas de Texas. Sin embargo, tenía una "impresión errónea" y le dijeron que tenía que votar en su distrito electoral asignado, un lugar situado a unas 6 millas de distancia y más cercano a su barrio.

PUBLICIDAD

"Esto es algo que nos preocupaba mucho, sinceramente", dijo Solorzano. Añadió que, después de casi siete años en los que los votantes podían emitir su voto en cualquier lugar del condado, "tuvimos que reestructurar todo nuestro funcionamiento para volver a la votación por distritos electorales el día de las elecciones".

El departamento electoral del condado ha colocado carteles, publicado anuncios y enviado mensajes de texto y correos electrónicos para informar a la gente del cambio. El día de las elecciones, antiguos trabajadores electorales se situaron fuera de los colegios electorales con tabletas para ayudar a la gente a encontrar el lugar correcto para votar.

Aunque Solórzano dijo que su departamento no llevaba un registro del número de personas que habían sido rechazadas, los demócratas locales afirmaron que la cifra era significativa.

Demócratas y republicanos afectados

Brenda Allen, directora ejecutiva del Partido Demócrata de Dallas, dijo que sus oficinas se vieron desbordadas por cientos de llamadas de votantes de ambos partidos que intentaban encontrar sus distritos electorales.

Señaló que los distritos electorales del condado también se rediseñaron en la redistribución de distritos de Texas a mitad de década y que las nuevas líneas de los distritos electorales no se finalizaron hasta diciembre, lo que dejó poco tiempo para informar a los votantes.

"Hay muchos informes de personas rechazadas, cientos de personas que no pueden votar. Ambos partidos se ven afectados por esto", dijo Allen. "No es nada bueno".

PUBLICIDAD

En el condado de Williamson, la sede local del Partido Demócrata se vio inundada de llamadas, dijo la directora ejecutiva Madison Dickinson.

"Estamos teniendo problemas importantes con la votación a nivel de distrito electoral", dijo, y añadió que, al igual que en Dallas, incluso los republicanos estaban confundidos por el cambio y llamaban al Partido Demócrata para pedir ayuda.

Los republicanos se mostraron menos críticos con los cambios en Internet, aunque el Partido Republicano del condado de Dallas publicó un enlace en el que se indicaba a los votantes dónde encontrar sus colegios electorales asignados. El Partido Republicano del condado de Williamson no respondió a una solicitud de comentarios.

Vea también: