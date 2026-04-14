Donald Trump Los influencers MAGA criticados por Trump por oponerse a la guerra en Irán Un grupo de influencers y comentarista de derecha se ha opuesto a la intervención militar de EEUU en Irán, lo que desató las críticas del presidente Donald Trump. Te contamos quiénes son los blancos de los ataques del mandatario.

Video Esta Semana con Ilia Calderón y Enrique Acevedo. Entrevista con Tucker Carlson

El presidente Donald Trump lanzó duras críticas la semana pasada contra varios influencers y podcasters conservadores, respetados entre los votantes de derecha y MAGA, por haber cuestionado la intervención militar estadounidense en Irán.

"¡Son gente estúpida, ellos lo saben, sus familias lo saben y todos los demás también lo saben!", escribió Trump en una diatriba de casi 500 palabras en las redes sociales contra sus una vez aliados, calificándolos como "chiflados" y "problemáticos" que buscan llamar la atención.

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Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens y Alex Jones fueron señalados por Trump de "luchar en mi contra durante años", y lo atribuyó a que "tienen una cosa en común: un coeficiente intelectual bajo".

Carlson y Kelly son dos expresentadores de Fox News que ahora son podcasters independientes, así como Candace Owens y Alex Jones, también podcasters y destacados teóricos de la conspiración.

Los cuatro han criticado abiertamente a Trump por la guerra, reprochándole que haya abandonado sus promesas de campaña contra la guerra y —en mayor o menor medida— acusándolo de ceder a la presión de Israel para iniciar el conflicto.

Y aunque han mostrado respaldo al movimiento MAGA (Make America Great Again) de Trump, han tenido desacuerdos con el mandatario.

Viejos rencores

Durante la primera campaña presidencial de Trump, Kelly —entonces presentadora de Fox News— le preguntó al multimillonario empresario y estrella de reality shows sobre los comentarios despectivos que había hecho contra las mujeres.

Trump respondió con una broma sobre la comediante Rosie O'Donnell, su némesis de toda la vida, y más tarde generó polémica al dar a entender que Kelly le había hecho esa pregunta tan ardua porque estaba menstruando.

"Se podía ver que le salía sangre por los ojos, sangre por todas partes", dijo Trump en ese momento.

Trump se refirió al hecho el jueves, diciendo que Kelly "me hizo de manera desagradable la ahora famosa" pregunta.

También atacó personalmente a los otros tres, criticando a Carlson por no haber obtenido un título universitario, diciendo que esperaba que la primera dama francesa, Brigitte Macron, ganara su demanda por difamación contra Owens, y que Jones merecía ir a la quiebra después de perder su propia demanda por llamar a un tiroteo masivo en una escuela un engaño.

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Owens, de 36 años, ha acusado a la primera dama de Francia de ser un hombre.

"En realidad, para mí, la primera dama de Francia es una mujer mucho más hermosa que Candace; de hecho, ¡ni siquiera se le acerca!", escribió Trump el jueves.

Owens respondió a Trump, quien cumplirá 80 años en junio, con una breve publicación en redes sociales.

"Quizás sea hora de llevar al abuelo a un hogar de ancianos", dijo.

El papel en el Medio Oriente y los archivos Epstein

En cuanto a Carlson, dijo hace un par de días en una entrevista en N+ Univision que "Trump no fue elegido para apoyar a Israel ni para llevar un esfuerzo de cambio de régimen [en Irán] en el nombre de Israel. Fue elegido para mejorar los Estados Unidos".

"Es impactante para sus votantes lo que ha pasado en el primer año" del segundo mandato de Trump, aseguró Carlson.

El influencer también ha presionado para que se divulgue más información sobre los archivos del caso Jeffrey Epstein, generando tensión con el mandatario.

Por su parte, Jones dijo también en redes sociales que ha "dejado muy claro que ya no apoyo a Trump y le estoy muy agradecido por dejar claro que no tengo nada que ver con él".

"El nuevo Trump es un cascarón podrido del antiguo Trump", añadió.

Jones y Owens, por separado, han sugerido que Trump debe ser desalojado del poder usando la 25.ª Enmienda de la Constitución.

"Hay que invocar la 25.ª enmienda. Es un lunático genocida. Nuestro Congreso y nuestras Fuerzas Armadas deben intervenir. "Esto va más allá de la locura", dijo Owens en redes sociales sobre la amenaza de Trump de erradicar la "civilización entera" iraní, en la guerra en Medio Oriente.