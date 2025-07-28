Cómo afectará a la economía de EEUU que se deje de acuñar el centavo de dólar

Video ¿Adiós a los centavos de dólar? Trump ordena detener la producción de estas monedas

El centavo del dólar está en peligro de extinción.

El Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la pasada semana el proyecto de ley denominado “Ley de Centavos Comunes”, iniciativa que formaliza la orden del presidente Donald Trump de cesar la producción de la moneda de un centavo.

PUBLICIDAD

Esta medida pretende frenar el gasto público asociado a la fabricación del centavo de dólar que cuesta casi cuatro veces más de lo que vale nominalmente.

La aprobación fue impulsada por legisladores de ambos partidos y contó con el apoyo de funcionarios del gobierno que argumentan la urgencia de modernizar la circulación monetaria y reducir la ineficiencia fiscal.

Según datos de la Casa de la Moneda, el cese de producción ahorraría al gobierno 56 millones de dólares anuales.

Aunque no hay una fecha exacta para la desaparición, se espera que la fabricación de centavos se elimine gradualmente a principios de 2026, mientras se agotan los inventarios actualmente en poder de la Casa de la Moneda.

Sin embargo, los centavos en circulación seguirán siendo de curso legal.

Los detalles de la “Ley de Centavos Comunes”

El proyecto de la “Ley de Centavos Comunes” recibió luz verde del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes el 23 de julio con 35 votos a favor y 13 en contra.

La ley busca dar respaldo legal a la orden ejecutiva de Trump emitida en febrero de 2024, que instruye al Departamento del Tesoro a detener la producción del centavo y redondear las transacciones en efectivo al múltiplo de cinco centavos más próximo. La iniciativa fue presentada conjuntamente por Lisa McClain, republicana por Michigan, Robert Garcia, demócrata por California, Cynthia Lummis, republicana por Wyoming y Kirsten Gillibrand, demócrata por Nueva York.

De acuerdo con McClain, la iniciativa tiene como objetivo mejorar la responsabilidad fiscal y modernizar la política monetaria, afirmando que los contribuyentes no deberían seguir financiando la producción de una moneda que “genera pérdidas”.

PUBLICIDAD

Ahora, la propuesta deberá pasar por el Comité de Reglas y ser discutida en el pleno de la Cámara. Aunque la aprobación en el Senado se percibe como un desafío, sus promotores, como la senadora Gillibrand, se muestran optimistas sobre su posible avance en la cámara alta, reportó USA Today.

¿Qué implica para la economía dejar de producir la moneda de un centavo?

Eliminar los centavos podría alterar los precios de muchos bienes de pequeño valor. Según dijo a NBC David Smith, profesor de economía de la Escuela de Negocios Graziadio de la Universidad Pepperdine, las empresas podrían redondear al alza con más frecuencia que a la baja y generar “un ligero efecto inflacionario”. Aún así, el especialista agregó que hay estudios que demuestran que esta no sería significativa.

Los consumidores más dependientes del efectivo como los miembros de comunidades rurales o personas sin acceso a tarjetas de débito o crédito, serán los más afectados, aunque estos son un segmento decreciente de la población.

En el estado de Tennessee, donde se encuentra el único fabricante nacional de cospeles de centavos, también han mostrado su preocupación por el impacto de la medida. Kevin Morrison, alcalde del condado de Greene, Tennessee, advirtió a WVLT que la decisión podría costar cientos de empleos relacionados con la producción de cospeles.

Antes de la votación de la “Ley de Centavos Comunes”, el representante republicano de Tennessee, John Rose, expresó sus dudas sobre el proyecto de ley, argumentando que la eliminación de los centavos sin un plan de transición adecuado podría generar efectos negativos en la economía. Sin embargo, tras recibir garantías de que sus preocupaciones serían abordadas, Rose votó a favor del proyecto de ley.

PUBLICIDAD

Impacto económico y ahorro fiscal al eliminar el centavo

El principal argumento para poner fin al centavo de dólar es su elevado coste de producción. En 2024, fabricar cada centavo costaba 3.69 centavos, lo que provocaba pérdidas anuales de casi 85 millones de dólares, según reportes de la Casa de la Moneda.

La misma institución ha asegurado que detener la producción significará un ahorro estimado de 56 millones de dólares anuales en costos de materiales para el gobierno estadounidense.

Jay Zagorsky, profesor de mercados, políticas públicas y derecho en la Universidad de Boston, dijo a AP que apoya la decisión de eliminar la producción de monedas de un centavo. Sin embargo, advierte que para que esta medida sea efectiva, el Congreso debe incluir en la legislación una norma que obligue a que los precios se redondeen siempre hacia arriba cuando se pague en efectivo.

Esto aseguraría que no haya demanda de centavos, ya que el redondeo hacia arriba elimina la necesidad de estas monedas en las transacciones diarias. Zagorsky explicó que, si no se implementa esta regla, la eliminación del centavo podría aumentar la demanda de monedas de cinco centavos que son mucho más caras de producir, costando casi 14 centavos cada una.

Según el experto si no se planifica correctamente el redondeo, el ahorro esperado al dejar de fabricar centavos podría perderse, y la producción de monedas de cinco centavos podría incluso incrementar los costos para el gobierno.

De acuerdo con The Hill, en Canadá la eliminación del centavo en 2013 apenas generó un efecto marginal en los precios de los productos y permitió eficientar las operaciones de efectivo en el comercio minorista.

PUBLICIDAD

Mira también: