Desastres Naturales Las catastróficas lluvias en Hawái sorprendieron a los meteorólogos y dejan grandes daños Los equipos de emergencia están evaluando los daños causados por un aguacero inesperado que provocó una inundación, la peor en dos décadas, que arrasó un barrio cercano al centro de Honolulu. Torrentes de lodo se desbordaron por las carreteras e inundaron gran parte del centro de Honolulu, tras un aguacero que tomó por sorpresa incluso a los meteorólogos.

Video Tiempo hoy EEUU 23 de marzo de 2026: Temperaturas calidas y un frente frío durante esta semana

El martes, los equipos de emergencia comenzaron a evaluar los daños causados por un aguacero inesperado que provocó fuertes inundaciones en un barrio cercano al centro de Honolulu, el último episodio de una serie de tormentas e inundaciones que han azotado el estado durante las últimas dos semanas.

Los residentes de la costa norte de Oahu, famosa por el surf de olas gigantes, estaban limpiando los efectos de la peor inundación que ha azotado Hawái en dos décadas cuando una tormenta descargó el lunes varias pulgadas de lluvia sobre la parte sur de la isla.

PUBLICIDAD

Torrentes de color marrón rojizo se desbordaron por las calles del valle de Manoa, a pocas millas al este del centro de Honolulu, arrastrando autos estacionados e inundando gran parte del vecindario.

"Me sorprendió ver la magnitud de la inundación repentina en mi zona", dijo el residente Andrew Phomsouvanh, quien grabó un video de las calles transformadas en una confluencia de rápidos. "El agua no deja de llegar".

Maile Mills sabía que no había nada que pudiera hacer para salvar su Honda Civic, que había estacionado en la calle frente al edificio de oficinas de Manoa, cuando vio que el agua llegaba a las manijas de las puertas del auto. La inundación empujó el vehículo hacia la acera. El auto quedó destrozado, y el limo y el agua fangosa cubrieron partes del interior y el compartimento del motor.

Maile Mills revisa el capó de su auto el martes 24 de marzo de 2026, después de que este resultara dañado por las inundaciones en Honolulu. Imagen Audrey McAvoy/AP

"Parecían patitos de goma en un estanque", dijo Mills. "Todos los autos comenzaron a flotar".

La ferocidad del aguacero del lunes sorprendió incluso a los meteorólogos del Servicio Meteorológico Nacional. Sabían que la inestabilidad persistente de un poderoso sistema de tormentas invernales llamado "baja de Kona" podría generar más lluvia, pero sus modelos no son buenos para predecir cuánta humedad puede permanecer en dichos sistemas, dijo el pronosticador Cole Evans.

"Cuando crees que se ha acabado, aún no ha terminado del todo", dijo el martes.

El aguacero, que descargó de 2 a 4 pulgadas de lluvia por hora, fue muy localizado: un pluviómetro en la parte alta del valle registró 6 pulgadas, mientras que el aeropuerto, a algunas millas de distancia, recibió solo una centésima de pulgada (menos de un milímetro).

PUBLICIDAD

El alcalde de Honolulu, Rick Blangiardi, lo calificó como una "bomba de lluvia clásica" y señaló que, más temprano ese mismo día, el cielo estaba despejado.

"No tuvimos ninguna advertencia", dijo el martes mientras recorría la zona afectada.

Lluvias incesantes durante

varias semanas

La depresión de Kona se estaba desplazando hacia el este, dijo Evans, y no debería suponer un riesgo adicional de lluvias torrenciales como las del lunes. Se emitieron alertas de inundación para algunas zonas de Maui y la Isla Grande.

No hubo informes inmediatos de muertes o lesiones graves, pero las autoridades dijeron que cientos de viviendas en la costa norte de Oahu habían sufrido daños por las inundaciones de la semana pasada, que se produjeron cuando fuertes lluvias cayeron sobre un suelo ya saturado por los aguaceros de una tormenta invernal de la semana anterior.

Más de 230 personas tuvieron que ser rescatadas. El agua arrancó casas de sus cimientos, arrastró autos de sus lugares de estacionamiento y dejó paredes, pisos y mostradores cubiertos de un espeso lodo volcánico rojizo.

Las órdenes de evacuación afectaron a 5,500 personas al norte de Honolulu, y algunos residentes huyeron en tablas de surf cuando el agua les llegaba a la cintura o al pecho.

Unos voluntarios cargan escombros y enseres domésticos dañados en un camión durante las labores de limpieza tras las inundaciones, el martes 24 de marzo de 2026, en Waialua, Hawaii. Imagen Mengshin Lin/AP

Las granjas de todo el estado reportaron daños por más de 9.4 millones de dólares hasta el lunes, según una encuesta realizada por Agriculture Stewardship Hawaii, la Oficina Agrícola de Hawaii y otras organizaciones.

PUBLICIDAD

Incluso el lunes, el gobernador Josh Green dijo que el costo de la tormenta podría superar los mil millones de dólares, incluyendo daños a aeropuertos, escuelas, carreteras, viviendas y un hospital de Maui en Kula. Lo calificó como la inundación más grave del estado desde 2004, cuando las inundaciones en Manoa anegaron viviendas y una biblioteca de la Universidad de Hawái.

La oficina de Green informó el martes que había presentado una solicitud de declaración de desastre mayor a la administración Trump.

Molly Pierce, portavoz de la Agencia de Gestión de Emergencias de Oahu, dijo que, además de los voluntarios y los trabajadores públicos que han estado realizando tareas de limpieza, una empresa contratada había llegado para comenzar a recoger, clasificar y retirar grandes montones de escombros.

Voluntarios clasifican los suministros donados para su distribución en la destilería Haleiwa tras las recientes inundaciones, el martes 24 de marzo de 2026, en Waialua, Hawaii. Imagen Mengshin Lin/AP

Calificó el sistema de tormentas como "extremadamente inusual", pero señaló que las autoridades se mostraban cautelosamente optimistas el martes ante la posibilidad de que las lluvias finalmente estuvieran llegando a su fin.

"La mayoría de nosotros no hemos visto algo que siga así sin parar", dijo Pierce. "Sentimos que nos siguen dando golpes. Pero seguiremos levantándonos".