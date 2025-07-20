Baja fuertemente la cifra de desaparecidos en el condado de Texas más arrasado por las inundaciones

Solo tres personas siguen desaparecidas tras las inundaciones mortales registradas el 4 de julio en una región montañosa de Texas, informaron este sábado las autoridades de una comunidad de la región.

La reducción en la lista se produce cuando la búsqueda de víctimas entra en su tercera semana. Fue una caída significativa desde las más de 160 personas que los funcionarios dijeron anteriormente que no habían sido ubicadas en el condado Kerr. Funcionarios locales dijeron al diario The New York Times que muchas de ellas fueron halladas a salvo.

"Este progreso notable refleja innumerables horas de operaciones coordinadas de búsqueda y rescate, un trabajo de investigación cuidadoso y un compromiso inquebrantable para brindar claridad y esperanza a las familias durante un tiempo inimaginablemente difícil", afirmó en un comunicado Dalton Rice, administrador municipal de la ciudad de Kerrville.

El número de muertos en el condado Kerr, 107, se mantuvo estable durante gran parte de esta semana, incluso cuando continuaba la intensa búsqueda.

Las inundaciones repentinas causaron la muerte de al menos a 135 personas en Texas durante el fin de semana festivo. La mayoría de ellas se produjeron a lo largo del río Guadalupe en el condado Kerr, ubicado unas 60 millas al noroeste de San Antonio.

Justo antes del amanecer del 4 de julio, las aguas destructivas subieron ocho metros (26 pies) en el Guadalupe, arrasando casas y vehículos.

Las inundaciones devastaron la región montañosa, un popular destino turístico para campistas. Esa zona es naturalmente propensa a inundaciones repentinas porque su suelo seco y compacto no puede absorber lluvias intensas.

Tragedia en Camp Mystic, el campamento en "el callejón de inundaciones repentinas"

Cabañas de vacaciones, campamentos juveniles y campamentos suelen atestar las riberas y colinas del condado Kerr, incluido Camp Mystic, un centanario campamento de verano cristiano para niñas. Ubicado en una zona baja de una región conocida como el "callejón de inundaciones repentinas", Camp Mystic perdió al menos a 27 campistas y consejeros.

Las inundaciones fueron mucho más severas que el evento de 100 años previsto por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, dijeron los expertos, y se movieron tan rápidamente en medio de la noche que tomaron a muchos por sorpresa en un condado que carecía de un sistema de alerta.

En Kerrville, unas 100 millas al oeste de Austin, las autoridades locales han sido objeto de escrutinio sobre si los residentes fueron adecuadamente advertidos sobre el aumento de las aguas.

El presidente Donald Trump y el gobernador de Texas, Greg Abbott, han rechazado enérgicamente las preguntas sobre qué tan bien respondieron las autoridades locales a los pronósticos de lluvias intensas y los primeros reportes de inundaciones repentinas.

Las cuadrillas han estado buscando víctimas utilizando helicópteros, botes y drones. Los esfuerzos anteriores se vieron obstaculizados por pronósticos de lluvia, lo que llevó a algunos equipos a detenerse o detenerse debido a preocupaciones sobre más inundaciones.

