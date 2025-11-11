Familias de víctimas acusan a Camp Mystic de ignorar los riesgos de inundaciones en una demanda en Texas

Video “Ahora es un ángel”: qué se sabe de algunas de las niñas fallecidas durante las catastróficas inundaciones en Texas

Los responsables de Camp Mystic en Texas, donde 25 niñas y dos monitoras adolescentes fallecieron en las catastróficas inundaciones del 4 de julio, no tomaron las medidas de protección necesarias cuando las aguas, que representaban una amenaza para sus vidas, se acercaban peligrosamente, según alegan las familias de las víctimas en una demanda.

La demanda, presentada el lunes en un tribunal estatal de Austin, exige una indemnización superior a un millón de dólares, aunque no especifica la cantidad exacta. Se interpuso en un contexto de renovada indignación por parte de las familias de varias víctimas ante los planes de reabrir el Camp Mystic, con 100 años de antigüedad, el próximo verano.

Entre las alegaciones de la demanda figura que se pidió a un encargado de mantenimiento que dedicara más de una hora a evacuar el equipo, mientras que a las niñas y monitoras de las cabañas más cercanas al río Guadalupe se les ordenó permanecer allí, incluso cuando las aguas desbordaban la propiedad.

La demanda fue presentada por las familias de cinco campistas y las dos monitoras fallecidas.

"Estas jóvenes murieron porque un campamento con fines de lucro priorizó las ganancias sobre la seguridad", afirma la demanda. El campamento optó por alojar a las niñas en cabañas ubicadas en zonas propensas a inundaciones, a pesar del riesgo, para evitar el costo de reubicarlas.

La demanda también alega que los operadores del campamento optaron por no elaborar planes para evacuar a las campistas de forma segura, a pesar de que las normas estatales exigen dichos planes, y en su lugar, ordenaron a las campistas y a los monitores que permanecieran en sus cabañas como norma.

Entre los demandados se encuentran Camp Mystic, entidades afiliadas y sus propietarios, incluyendo la herencia del propietario del campamento, Richard Eastland, quien también falleció en la inundación, y sus familiares.

Una demanda aparte con alegaciones similares fue presentada el lunes por la familia de Eloise Peck, otra campista de Camp Mystic que falleció en la inundación. Ambas demandas se presentaron en el condado de Travis.

Un abogado de Camp Mystic declaró que se solidarizan con las familias que perdieron a seres queridos en la inundación, pero que no están de acuerdo con "varias acusaciones e información errónea" contenidas en los documentos legales.

“Pretendemos demostrar que esta repentina crecida superó con creces cualquier inundación anterior en la zona, que fue inesperada y que no existían sistemas de alerta adecuados en el área”, declaró Jeff Ray, asesor legal del campamento.

La tragedia del 4 de julio en Camp Mystic

Campistas y monitoras fallecieron cuando las aguas, que subieron rápidamente, arrasaron una zona baja del campamento de verano antes del amanecer del 4 de julio. En total, la devastadora inundación causó la muerte de al menos 136 personas, lo que plantea interrogantes sobre cómo se produjo tal tragedia.

Los responsables del condado estaban durmiendo o fuera de la ciudad. El director de Camp Mystic había estado monitoreando la previsión meteorológica, pero ahora no está claro si vio que el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de emergencia en los teléfonos de la zona, según declaró un portavoz de los responsables del campamento inmediatamente después del suceso.

El campamento, fundado en 1926, no fue evacuado y sufrió graves daños cuando el río creció de 14 a 30 pies en tan solo una hora.

Ryan DeWitt, cuya hija Molly DeWitt fue una de las campistas fallecidas en la inundación, declaró que la demanda representa un paso importante para que la familia encuentre paz.

"Confiamos en que, a través de este proceso, se esclarezca lo sucedido y esperamos que la justicia siente las bases para la prevención y las tan necesarias reformas en materia de seguridad", afirmó DeWitt.

Las muertes, junto con el desgarrador testimonio de los padres ante los legisladores de Texas, dieron lugar a una serie de nuevas leyes destinadas a prevenir tragedias similares en el futuro.

