FEMA sacó edificios de Camp Mystic de su mapa de 'inundaciones de 100 años' antes de su expansión

Video Tragedia en Texas: Camp Mystic había ampliado instalaciones en zonas con riesgo de inundación

Los reguladores federales concedieron reiteradamente apelaciones para eliminar los edificios de Camp Mystic de su mapa de inundaciones de 100 años, lo que flexibilizó la supervisión, ya que el campamento operaba y se expandía en una peligrosa llanura aluvial antes de que las aguas arrasaran a niños y consejeros, según un análisis de The Associated Press.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias incluyó el prestigioso campamento de verano para niñas en una "Zona Especial de Riesgo de Inundación" en su mapa del Seguro Nacional contra Inundaciones para el Condado de Kerr en 2011, lo que significa que estaba obligado a contar con un seguro contra inundaciones y enfrentaba una regulación más estricta para cualquier proyecto de construcción futuro.

Esta designación significa que es probable que un área se inunde durante una inundación de 100 años, una inundación lo suficientemente grave como para que solo tenga un 1% de probabilidad de ocurrir en un año determinado.

Ubicado en una zona baja a lo largo del río Guadalupe, en una región conocida como el corredor de inundaciones repentinas, Camp Mystic perdió al menos a 27 campistas, guías y a su propietario, Dick Eastland, cuando una inundación histórica arrasó su propiedad antes del amanecer del 4 de julio.

La inundación fue mucho más severa que el evento de 100 años previsto por FEMA, según los expertos, y se propagó tan rápido en plena noche que tomó a muchos desprevenidos en un condado que carecía de un sistema de alerta.

Los expertos afirman que las solicitudes de Camp Mystic para modificar el mapa de FEMA podrían haber sido un intento de evitar el requisito de contar con un seguro contra inundaciones, reducir las primas del seguro del campamento o allanar el camino para renovar o agregar nuevas estructuras bajo regulaciones menos costosas.

"Preocupante" que no se tomaran medidas para disminuir el riesgo

Sin embargo, Sarah Pralle, profesora asociada de la Universidad de Syracuse y quien ha estudiado exhaustivamente las determinaciones de los mapas de inundaciones de FEMA, dijo que era "particularmente preocupante" que un campamento a cargo de la seguridad de tantos jóvenes recibiera exenciones de la normativa básica sobre inundaciones.

"Me resulta un misterio por qué no estaban tomando medidas proactivas para alejar las estructuras del riesgo, y mucho menos cuestionando lo que parece un mapa muy razonable que muestra que estas estructuras estaban en la zona de inundación de 100 años", dijo.

Camp Mystic no respondió a los correos electrónicos de AP solicitando comentarios y las llamadas no obtuvieron respuesta. El campamento calificó la inundación como una "tragedia inimaginable" y añadió en un comunicado el jueves que había restablecido el suministro eléctrico para comunicarse con sus seguidores.

En respuesta a una apelación, FEMA modificó en 2013 el mapa de inundaciones del condado para retirar 15 de los edificios del campamento de la zona de riesgo. Los registros muestran que esos edificios formaban parte del Camp Mystic Guadalupe, de 99 años de antigüedad, que fue devastado por la inundación de la semana pasada.

Tras nuevas apelaciones, FEMA retiró de la designación 15 estructuras más del Camp Mystic en 2019 y 2020. Esos edificios estaban ubicados en el cercano Camp Mystic Cypress Lake, un sitio hermano que se abrió a los campistas en 2020 como parte de una importante expansión y sufrió menos daños por la inundación.

Pralle dijo que las apelaciones no fueron sorprendentes, ya que las comunidades y los propietarios las han utilizado con éxito para proteger propiedades específicas de la regulación.

Camp Mystic enfrentaba un riesgo evidente

El análisis muestra riesgos de inundación en ambos campamentos, por lo que, independientemente de las determinaciones de FEMA, el riesgo era evidente.

Al menos 12 estructuras en Camp Mystic Guadalupe se encontraban completamente dentro de la llanura aluvial de 100 años de FEMA, y algunas más se encontraban parcialmente en esa zona, según un análisis de AP de datos proporcionados por First Street, una empresa de ciencia de datos especializada en modelar el riesgo climático.

Jeremy Porter, director de implicaciones climáticas en First Street, afirmó que el mapa de seguros contra inundaciones de FEMA subestima los riesgos de inundación. Esto se debe a que no considera los efectos de las fuertes precipitaciones en vías fluviales más pequeñas, como arroyos y riachuelos.

El modelo de First Street pone en riesgo casi todo el Campamento Mystic Guadalupe durante una inundación de 100 años.

Los edificios en el sitio más reciente de Cypress Lake están más alejados de la bifurcación sur del río propenso a inundaciones, pero adyacentes a Cypress Creek. La llanura aluvial de FEMA no considera la pequeña vía fluvial como un riesgo.

FEMA dice que los mapas no predicen inundaciones

"Los mapas de inundaciones son instantáneas diseñadas para mostrar los estándares mínimos para la gestión de llanuras aluviales y las zonas de mayor riesgo para el seguro contra inundaciones. No son predicciones de dónde se inundará ni muestran dónde se ha inundado anteriormente", indicó la agencia en un comunicado.

Los propietarios que impugnan las designaciones de los mapas de FEMA contratan ingenieros para realizar estudios detallados que demuestren dónde creen que debería trazarse la llanura aluvial de 100 años.

Este es un proceso "bastante arduo" que puede resultar en mapas más precisos y, al mismo tiempo, facilitar la construcción futura, afirmó Chris Steubing, director ejecutivo de la Asociación de Gestión de Llanuras Inundables de Texas, un grupo industrial que representa a los administradores de llanuras aluviales.

Un estudio que publicó en 2021 con el investigador Devin Lea analizó más de 20 000 edificios que habían sido eliminados de los mapas de inundación de FEMA. Descubrió que las enmiendas se produjeron con mayor frecuencia en lugares donde el valor de las propiedades era mayor, vivían más personas blancas y los edificios eran más nuevos.

Camp Mystic se expandió tras un "éxito rotundo"

FEMA había advertido en sus enmiendas que otras partes de Camp Mystic permanecían en el mapa de inundaciones y que "cualquier construcción futura o mejora sustancial" estaría sujeta a las normas de gestión de llanuras aluviales.

Los funcionarios del condado no solo permitieron que el campamento siguiera operando, sino que también se expandiera drásticamente.

Considerados como la realeza texana tras décadas cuidando a las hijas de familias de élite, los propietarios de Camp Mystic, Dick y Tweety Eastland, citaron el "tremendo éxito" de su campamento original para explicar la necesidad de un segundo sitio cercano.

La expansión incluyó nuevas cabañas, un comedor, una capilla, un campo de tiro con arco y más.

El campamento contaba con 557 campistas y más de 100 empleados entre sus dos ubicaciones cuando una agencia estatal de licencias realizó una inspección el 2 de julio, dos días antes de la tragedia, según consta en los registros.