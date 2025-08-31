¿Planeas un chapuzón en 'Labor Day'? Ojo con las playas contaminadas con materia fecal

Miles de estadounidenses se dirigirán a las playas para darse un último chapuzón veraniego este fin de semana del Día del Trabajo, pero darse un chapuzón podría ser imposible: muchas playas advertirán sobre los peligros de meterse en el agua debido a niveles peligrosos de contaminación fecal.

Playas desde Crystal River, Florida, hasta Ogunquit, Maine, han estado bajo avisos de advertencia sobre la calidad del agua esta semana debido a los elevados niveles de bacterias asociadas con los desechos fecales. Estos avisos suelen disuadir a los bañistas de meterse al agua porque las bacterias pueden causar enfermedades gastrointestinales, erupciones cutáneas y náuseas.

PUBLICIDAD

Esta semana se han cerrado algunos de los destinos de playa más populares del país, como Keyes Memorial Beach en el pueblo de Hyannis, en Barnstable, Massachusetts; Benjamin's Beach en Long Island, en Bay Shore, Nueva York; y una parte de la costa de Imperial Beach, cerca de San Diego.

Incluso en las prístinas playas de arena blanca de Hawái, el Departamento de Salud del Estado de Hawái advierte sobre un alto recuento de bacterias en el Parque de la Playa Kahaluu en la Isla Grande.

Se trata de un problema de larga data y generalizado. Casi dos tercios de las playas analizadas a nivel nacional en 2024 experimentaron al menos un día en el que los indicadores de contaminación fecal alcanzaron niveles potencialmente peligrosos, según informó el grupo conservacionista Environment America en un informe publicado este verano.

El grupo revisó playas en las costas y los Grandes Lagos y descubrió que el 84% de las playas de la Costa del Golfo superaron el estándar al menos una vez. La cifra fue del 79% en las playas de la Costa Oeste, del 54% en las de la Costa Este y del 71% en las de los Grandes Lagos.

El informe también indicó que más de 450 playas fueron potencialmente peligrosas para nadar en al menos el 25% de los días analizados. Una razón clave son los sistemas de agua y alcantarillado obsoletos que permiten que la contaminación de las aguas residuales llegue a los lugares donde la gente nada, explicó John Rumpler, director de agua limpia y abogado sénior de Environment America.

"Estas playas son un tesoro para las familias de Nueva Inglaterra y de todo el país. Son un recurso compartido", afirmó Rumpler, quien reside en Boston. "Necesitamos invertir para asegurarnos de que nuestros propios desechos humanos no terminen en los lugares donde nadamos".

PUBLICIDAD

Otros factores también han influido en la contaminación de las playas, como el clima cada vez más severo que satura los sistemas de alcantarillado y la expansión suburbana que pavimenta áreas naturales y reduce la capacidad del ecosistema para absorber las aguas pluviales, dijo Rumpler.

Chapuzón pese a las advertencias

Pero mucha gente planea meterse al mar de todos modos. A pesar de una advertencia de dos días sobre niveles elevados de bacterias indicadoras fecales el mes pasado en Rehoboth Beach, Delaware, el bañista Yaromyr Oryshkevych no se mostró preocupado.

"Realmente no creo que corra ningún peligro de contaminación fecal", dijo Oryshkevych, dentista jubilado. Añadió que no creía que Rehoboth estuviera lo suficientemente cerca de un nivel de contaminación considerable como para preocuparse, y que esperaba que las corrientes naturales del océano solucionaran cualquier problema de contaminación en la zona.

Dana West, un trabajador federal que visita Rehoboth Beach, recordó un caso a principios de este año en el que una docena de miembros de su grupo de vacaciones experimentaron problemas gastrointestinales. Los síntomas se presentaron después de una excursión de snorkel, una actividad que aumenta la probabilidad de ingerir agua de mar, frente a la costa de Isla Mujeres, México.

"Pero, en general, no me preocupa el nivel de materia fecal y bacteriana", dijo West mientras admiraba la costa de Rehoboth. "Supongo que las autoridades locales nos informarán si hay niveles más altos de lo normal".

PUBLICIDAD

A pesar de la confianza de West, algunas playas en el área de Rehoboth, incluyendo la cercana Bahía de Rehoboth y la bahía de Dewey Beach, recibieron avisos de inmersiones esta semana. Dichos avisos no siempre se publican en letreros públicos.

Environment America evaluó la seguridad de las playas en su informe examinando si los niveles de bacterias fecales excedían los estándares establecidos por la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. que activan una alerta para evitar el agua. Las bacterias fecales pueden causar enfermedades en 32 de cada 1000 bañistas.

En Carolina del Norte, cinco playas estaban bajo alerta a finales de agosto debido a niveles elevados de bacterias fecales. Las playas están abiertas, pero se advierte a los bañistas que meterse al agua podría ser riesgoso, dijo Erin Bryan-Millush, supervisora del programa ambiental del Departamento de Calidad Ambiental de Carolina del Norte.

Según el Departamento de Calidad Ambiental, el huracán Erin causó una extensa erosión y marejadas ciclónicas en algunas zonas costeras. Las fuertes lluvias de este verano también agravaron el problema de la contaminación en algunas zonas, dijo Bryan-Millush.

"Esos desagües pluviales se llevan todo", dijo Bryan-Millush. "Podría ser muy perjudicial para alguien con un sistema inmunitario comprometido".