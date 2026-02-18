Verano Cambio de horario Estados Unidos: ¿En dónde se debe adelantar una hora el reloj? El cambio de horario siempre genera dudas los lugares y cuándo se aplica así que en N+ Univision te decimos lo que tienes que saber.

Como cada año, el horario de verano llegará este 2026. Si no lo sabías, se introdujo originalmente con el principal objetivo de ahorrar energía y maximizar el aprovechamiento de la luz solar durante los meses más cálidos. Según la teoría, al ajustar los relojes, las actividades humanas se alinean mejor con las horas de luz natural, lo que reduce la necesidad de iluminación artificial en los hogares.

Esta práctica se implementó de forma masiva por primera vez en Alemania y Austria en 1916, durante la Primera Guerra Mundial, como una medida para conservar el carbón. Poco después, otras naciones europeas y Estados Unidos también con fines bélicos y optimizar la producción industrial.

Y aunque hay personas que están en contra del cambio de horario y quizá estamos viviendo los últimos ajustes de hora por iniciativas impulsadas por políticos, siempre genera dudas los lugares y cuándo se aplica así que en N+ Univision te decimos lo que tienes que saber.

¿Se adelanta o atrasa y cuándo cambia la hora?

Como te hemos informado, el próximo domingo 8 de marzo de 2026, la mayor parte de Estados Unidos dará la bienvenida al horario de verano (Daylight Saving Time). A las 2:00 a.m. de esa madrugada, los relojes deberán adelantarse una hora, para que marquen las 3:00 a. m.

Recuerda, el cambio no lo debes de hacer precisamente a la hora mencionada, con que ajustes tu reloj antes de dormir, será suficiente para que amanezcas con el horario de verano.

Aunque también es importante mencionar que la mayoría de los dispositivos como celulares, computadoras y relojes inteligentes, realizan el cambio de horario automáticamente.

¿Dónde sí cambia la hora en Estados Unidos?

De acuerdo con autoridades, el horario de verano es una práctica federal que aplica en la gran mayoría del territorio estadounidense.

Si vives en las siguientes zonas, deberás ajustar tu reloj:

48 estados continentales: Incluye destinos principales como California, Texas, Florida, Nueva York, Illinois y Georgia.

Alaska: El estado más grande también realiza el cambio, al ajustar sus relojes según su zona horaria local.

Distrito de Columbia: La capital, Washington D.C.

¿En dónde no cambia la hora en Estados Unidos?

Aunque la medida es nacional, la Ley de Hora Uniforme permite que los estados y territorios opten por permanecer en el horario estándar todo el año.

De esta manera, los lugares que no moverán sus relojes este 2026 son:

Hawái: Debido a su ubicación tropical cerca del ecuador, la variación de luz solar es mínima, por lo que no ven necesario el ajuste.

Arizona (la mayor parte): Para evitar que el sol se oculte más tarde en un estado con temperaturas extremas, Arizona decidió dejar de cambiar la hora en 1968. Aunque la Nación Navajo, que se extiende por Arizona, sí cambia al horario de verano para mantener la sincronía con sus territorios en Utah y Nuevo México.

Territorios Insulares: Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados Unidos, Guam, Samoa Americana y las Islas Marianas del Norte no observan el horario de verano.

Así que prepárate para este domingo 8 de marzo de 2026 es el cambio de horarios cuando se adelanta la hora del reloj en la mayor parte de Estados Unidos.