¿La nueva normalidad? Los niveles de criminalidad en la Bahía de San Francisco siguieron a la baja en 2019

En ciudades que tienen más de 100,000 habitantes como Berkeley , Sunnyvale y Dale City no hubo una sola muerte el año pasado. Un solo homicidio ocurrió en Santa Clara y Fremont; tres en Concord; cuatro en Santa Rosa y 5 en las ciudades de Hayward y Fairfield.

“Nos sentimos muy afortunados de que la ciudad no haya experimentado un solo asesinato en 2019”, dijo Phan Ngo, jefe del Departamento de Policía de Sunnyvale, 54 millas al sur de San Francisco. “Nuestros oficiales trabajan arduamente para comprometerse con nuestra comunidad para obtener confianza y apoyo mutuos. Somos receptivos y tenemos la filosofía de que no hay problemas demasiado pequeños para que no podamos manejarlos”.