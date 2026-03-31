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La NASA inicia cuenta regresiva para histórico regreso a la Luna tras 53 años

El despegue marcará el regreso de humanos a la órbita lunar con una tripulación diversa tras más de medio siglo.

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Por:N+ Univision
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Video Misión Artemis II: ¿Qué siente una persona antes de viajar al espacio? Entrevista con el astronauta José Hernández

La NASA comenzó el lunes el conteo regresivo de dos días para el lanzamiento de la primera misión tripulada a la Luna en más de medio siglo.

El lanzamiento desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, será el miércoles 1 de abril a las 18H24 locales (22H24 GMT). La cuenta regresiva comenzó a las 16H44.

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"El vehículo está listo, el sistema está listo, la tripulación está lista", dijo Amit Kshatriya, administrador asociado de la NASA, en una rueda de prensa.

Si el el lanzamiento del miércoles es cancelado o retrasado habrá más oportunidades de despegue hasta el 6 de abril.

En la noche del lunes, funcionarios de la NASA mostraron su confianza en las operaciones de ingeniería previas.

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"Volaremos cuando este hardware esté listo", dijo Charlie Blackwell-Thompson, directora de lanzamiento, a periodistas. Pero "todo indica que en este momento estamos en una situación excelente, verdaderamente excelente".

La tripulación está conformada por los astronautas estadounidenses, Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, y el canadiense Jeremy Hansen.

Será la primera vez que una mujer, un hombre negro y un ciudadano no estadounidense participen en una misión a la Luna.

Se espera que el cohete dé una vuelta alrededor del satélite sin aterrizar.

Aunque están en cuarentena antes del lanzamiento, los astronautas podrán cenar con sus familias en una casa de playa en Florida.

Video NASA programa el inicio de la misión Artemis II para consolidar el regreso a la Luna este miércoles


Es, además, el vuelo inaugural del nuevo cohete lunar, el SLS. Está diseñado para permitir que sea usado en repetidas ocasiones en los próximos años, con el objetivo de establecer una base permanente en la Luna.

Pero la misión Artemis II ha tenido varios reveses. Estaba programada para tener un primer despegue en febrero, pero los repetidos contratiempos frustraron ese objetivo e incluso obligaron a devolver el cohete a su hangar para someterlo a análisis y reparaciones.

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También está en juego el clima. Para el lunes, la NASA pronosticaba "un 80% de probabilidades de condiciones climáticas favorables".

Las principales preocupaciones son "cobertura de nubes y posibilidad de vientos fuertes en la superficie", indicó la agencia. También monitorea el clima espacial.

"Solo apelaré ante los dioses del espacio, ¿está bien?", bromeó Kshatriya el lunes.

Video Misión Artemis II: ¿Por qué este viaje a la Luna es clave para 'conquistar' Marte?
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