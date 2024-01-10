Juez federal autoriza que Alabama lleve a cabo la primera ejecución en EEUU con gas nitrógeno

Video James Barber es ejecutado con la inyección letal a pesar de las críticas contra este método: ¿qué crimen cometió?

Alabama podrá llevar a cabo la primera ejecución del país utilizando gas nitrógeno, a pesar de las afirmaciones de que el método es cruel y no ha sido probado, tras una decisión judicial.

El juez federal de distrito R. Austin Huffaker rechazó la solicitud del recluso de Alabama Kenneth Eugene Smith de una orden judicial para detener su ejecución programada para el 25 de enero por hipoxia de nitrógeno.

Kenneth Eugene Smih, reo condenado a muerte en Alabama. Imagen Alabama Department of Corrections.

Los abogados de Smith han dicho que el estado está tratando de convertirlo en el “sujeto de prueba” para un método de ejecución no probado y se espera que apelen la decisión.

La cuestión de si la ejecución con gas nitrógeno puede llevarse a cabo en última instancia podría terminar ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

Remplazar oxígeno por nitrógeno

Los planes del estado exigen colocar una mascarilla tipo respirador sobre la nariz y la boca de Smith para reemplazar el aire respirable con nitrógeno, lo que provocaría su muerte por falta de oxígeno. Tres estados (Alabama, Mississippi y Oklahoma) han autorizado la hipoxia de nitrógeno como método de ejecución, pero ningún estado ha intentado utilizarla hasta ahora.

Smith, que ahora tiene 58 años, fue uno de los dos hombres condenados por el asesinato a sueldo de la esposa de un predicador en 1988 que sacudió a una pequeña comunidad del norte de Alabama. Los fiscales dijeron que a Smith y al otro hombre se les pagó $1,000 cada uno para matar a Elizabeth Sennett en nombre de su esposo, quien estaba profundamente endeudado y quería cobrar el seguro.

Smith sobrevivió al intento anterior del estado de ejecutarlo. El Departamento Correccional de Alabama intentó administrarle a Smith una inyección letal en 2022, pero la canceló cuando las autoridades no pudieron conectar las dos vías intravenosas necesarias para ejecutarlo.

El fallo del juez que permitió seguir adelante con el plan de ejecución del nitrógeno se produjo después de una audiencia judicial en diciembre y de presentaciones legales en las que los abogados de Smith y Alabama dieron descripciones divergentes de los riesgos y la humanidad de la muerte por exposición al gas nitrógeno.

Método de ejecución plagado de incógnitas

La oficina del fiscal general de Alabama, Steve Marshall, había argumentado en documentos judiciales que la privación de oxígeno "provocará la pérdida del conocimiento en segundos y la muerte en minutos". El estado comparó el nuevo método de ejecución con accidentes industriales en los que las personas se desmayaron y murieron después de la exposición al gas nitrógeno.

Pero los abogados de Smith habían argumentado que el nuevo protocolo de ejecución está plagado de incógnitas y problemas potenciales que violan la prohibición constitucional de aplicar castigos crueles e inusuales.

Los abogados de Smith señalaron en documentos judiciales que la Asociación Estadounidense de Medicina Veterinaria escribió en 2020 directrices sobre eutanasia que afirmaban que la hipoxia de nitrógeno es un método aceptable de eutanasia para los cerdos, pero no para otros mamíferos, porque podría crear un “ambiente anóxico que es angustioso para algunas especies”.

Los abogados de Smith también argumentaron que la máscara de gas, que se coloca sobre su nariz y boca, interferiría con la capacidad de Smith de orar en voz alta o hacer una declaración final ante testigos en sus momentos finales.

La oficina del fiscal general de Alabama argumentó que las preocupaciones de Smith son especulativas.

El sistema penitenciario de Alabama aceptó cambios menores para disipar las preocupaciones de que el asesor espiritual de Smith no podría ministrarlo antes de la ejecución. El estado escribió que el asesor espiritual podría ingresar a la cámara de ejecución antes de que se colocara la máscara en el rostro de Smith para orar con él y ungirlo con aceite. El reverendo Jeff Hood retiró el mes pasado una demanda contra el departamento.

Un caso que conmocionó a Alabama

El caso que llevó a la pena de muerte para Smith conmocionó al norte de Alabama en ese momento.

Sennett, víctima del asesinato, fue encontrada muerta el 18 de marzo de 1988 en la casa que compartía con su marido en el condado de Colbert, Alabama. El forense testificó que la mujer de 45 años había sido apuñalada ocho veces en el pecho y una vez en cada lado del cuello. Su esposo, Charles Sennett Sr., entonces pastor de la Iglesia de Cristo de Westside, se suicidó cuando la investigación del asesinato se centró en él como sospechoso, según documentos judiciales.

La condena inicial de Smith en 1989 fue anulada en apelación. Fue juzgado nuevamente y condenado nuevamente en 1996. El jurado recomendó una sentencia de cadena perpetua por 11 votos a 1, pero un juez anuló la recomendación y condenó a Smith a muerte. Alabama ya no permite que un juez anule la decisión de un jurado sobre decisiones de pena de muerte.

John Forrest Parker, el otro hombre condenado por el asesinato, fue ejecutado en 2010.

