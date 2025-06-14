Cacería humana en Minnesota: buscan al sospechoso de matar a una legisladora estatal y a su esposo "por motivos políticos"

Video Qué se sabe sobre el ataque a dos legisladores demócratas en Minnesota

La expresidenta de la Cámara de Representantes de Minnesota, Melissa Hortman, y su esposo murieron baleados el sábado en lo que el gobernador Tim Walz describió como "violencia política selectiva". Un segundo legislador, John Hoffman, resultó herido, baleado, este sábado, en estos ataque selectivos.

Los investigadores creen que un hombre que se hizo pasar por policía disparó y mató a la legisladora y a su esposo en un ataque en la puerta de su domicilio la madrugada del sábado. Las autoridades lanzaron una cacería humana para atrapar al atacante. Identificaron a un sospechoso: Vance Boelter. Además, ordenaron shelter in place, quedarse dentro de casa, a toda el área de Minneapolis cercana a las zonas de los ataques.

El gobernador Tim Walz afirmó que el tiroteo fue selectivo y "políticamente motivado", en una conferencia de prensa el sábado. Horas después del tiroteo, cientos de policías y agentes del sheriff de la región, algunos con equipo táctico y armas de asalto, se dispersaron por la ciudad. Se realizaron retenes policiales ocasionales donde se detenían y revisaban los autos.

Qué se sabe del presunto atacante de Minnesota: hay una cacería humana

Vance Boelter, de 57 años, es la persona señalada por las autoridades del estado de Minnesota como presunto sospechoso del crimen de una legisladora estatal, <b>Melissa Hortman, y su esposo. </b>También disparó a otro legislador estatal, dejándolo herido <b>John Hoffman.</b> Imagen Autoridades del estado de Minnesota



Las autoridades buscan a Vance Boelter, un hombre de 57 años identificado por las autoridades en la última conferencia de prensa. Los investigadores creen que el hombre sospechoso intenta huir de la zona.

En conferencia de prensa, mostraron una foto de Boelter (arriba) con un sombrero de vaquero color canela, tomada en Minneapolis el sábado, y pidieron al público que reportara cualquier avistamiento.

Evans indicó que los investigadores también obtuvieron un video. No dio detalles sobre el posible motivo. El presunto atacante usó un falso coche patrullero que, según creen, le sirvió para llegar como agente falso hasta la casa de los legisladores.

El comisionado de Seguridad Pública, Bob Jacobson, declaró que el sospechoso se hacía pasar por un agente: "Se aprovechó de la confianza depositada en nuestros uniformes... Esa traición es profundamente perturbadora para quienes portamos la placa con honor y responsabilidad", declaró.

El jefe de policía, Mark Bruley, declaró que el sospechoso huyó por la parte trasera de la casa de Hortman tras un tiroteo con la policía.

Encuentran 'manifiesto' en un falso automóvil patrullero

La policía afirmó haber recuperado escritos (estilo manifiesto) en un coche usado por el sospechoso del tiroteo contra los legisladores de Minnesota.

“Cuando registramos el vehículo, encontramos un manifiesto que identificaba a muchos legisladores y otros funcionarios. Inmediatamente alertamos al estado. Tomamos medidas para alertarlos y brindar seguridad donde fue necesario”, dijo Bruley.



El sospechoso vestía como un agente uniformado y conducía un vehículo que "parecía exactamente una patrulla todoterreno. Estaba equipado con luces, luces de emergencia y parecía exactamente un vehículo policial", declaró Bruley.

Drew Evans, superintendente de la Oficina de Detención Criminal, declaró que las autoridades buscaban activamente a un sospechoso. Dijo que se realizarán autopsias para determinar la gravedad de las lesiones, pero que estaba claro que Hortman y su esposo murieron por heridas de bala.

Quiénes son las víctimas del tiroteo en Minnesota: Melissa Hortman y John Hoffman

Combinación de imágenes: Legisladores de Minnesota Melissa Hortman y John Hoffman Imagen Legislatura de Minnesota

Melissa Hortman:

era la principal líder demócrata de la Cámara de Representantes en la Legislatura estatal y expresidente de la Cámara.

Fue elegida por primera vez en 2004. Era abogada, casada y tenía dos hijos. Su esposo fue también asesinado en el ataque de este sábado, informaron las autoridades.

Melissa Hortman era la expresidenta de la Cámara de Representantes de Minnesota. La pareja fue asesinada en su casa de Brooklyn Park.

John Hoffman:

demócrata, fue elegido por primera vez en 2012. Dirigía Hoffman Strategic Advisors, una consultora. Anteriormente, se desempeñó como vicepresidente de la Junta Escolar de Anoka Hennepin, que administra el distrito escolar más grande de Minnesota.

Hoffman está casado y tiene una hija. Representa a un distrito al norte de Minneapolis. El senador Hoffman, y su esposa, recibieron múltiples disparos en Champlin.

Tanto Hoffman como Hortman representan distritos ubicados al norte de Minneapolis.

Los tiroteos en Minnesota, "políticamente motivados"

Los tiroteos ocurrieron en un momento en que líderes políticos de todo el país han sido atacados, acosados e intimidados en un contexto de profundas divisiones políticas.

Las investigaciones están en sus primeras instancias. El gobernador Walz dijo que las motivaciones de los ataques han sido políticas. Aún no se conocen datos sobre él atacante. Hay una "cacería humana" para dar con el sospechoso.

'Shelter in place' en Minnesota: cancelan protestas para este sábado

Autoridades en Minnesota emitieron órdenes de 'shelter in place', de confinamiento, en medio de estos tiroteos "selectivos" contra los dos legisladores en las afueras de la ciudad de Minneapolis.

Las protestas contra el presidente Donald Trump convocadas para este sábado, bajo el lema "No Kings" (Sin reyes), fueron suspendidas en Minnesota tras el ataque político y la orden de quedarse en casa de las autoridades locales.

La coronel de la Patrulla Estatal, Christina Bogojevic, pidió a la gente, “por precaución”, que no asistiera a ninguna de las protestas de “No Kings” programadas en todo el país y el estado este sábado. Bogojevic dijo que las autoridades no tenían ninguna evidencia directa de que las protestas fueran atacadas, pero dijo que el sospechoso tenía algunos volantes de “No Kings” en su auto.

Violencia política en EEUU

El presidente Donald Trump afirmó en un comunicado de la Casa Blanca que el FBI se uniría a la investigación: "Nuestra Fiscal General, Pam Bondi, y el FBI están investigando la situación y procesarán a todos los involucrados con todo el rigor de la ley. Una violencia tan horrible no será tolerada en Estados Unidos. ¡Que Dios bendiga a la gran gente de Minnesota, un lugar verdaderamente maravilloso!", indicó.

La presidenta de la Cámara de Representantes de Minnesota, Lisa Demuth, republicana de Cold Spring, calificó el ataque de "malvado" y expresó su profunda conmoción por los asesinatos de Hortman y su esposo, Mark.

GIFFORDS, la organización nacional para la prevención de la violencia armada, dirigida por la exrepresentante estadounidense Gabrielle Giffords, publicó: "Mi familia y yo conocemos muy bien el horror de un tiroteo selectivo", dijo Giffords. "Un ataque contra legisladores es un ataque a la propia democracia estadounidense. Los líderes deben alzar la voz y condenar el fomento del extremismo violento que amenaza todo lo que este país representa".

Gabby Giffords recibió un disparo en la cabeza en 2011 por parte de un hombre armado que mató a seis personas e hirió a otras 12. Renunció al Congreso en enero de 2012 para centrarse en su recuperación.

