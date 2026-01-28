Noticias Juez suspende las detenciones de refugiados que están a la espera de Green Card en Minnesota La decisión del magistrado John Tunheim impide al DHS aplicar un operativo para identificar y reexaminar la situación de miles de refugiados en el estado.

Video Juez federal bloquea arrestos y detenciones de refugiados en Minnesota

Un juez federal de Estados Unidos suspendió temporalmente este miércoles 28 de enero las detenciones de refugiados que están a la espera de su tarjeta de residencia permanente, conocida como Green Card, en el estado de Minnesota.

Esta decisión del magistrado John Tunheim impide al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aplicar un operativo de la administración de Donald Trump para identificar y reexaminar la situación de miles de refugiados en el estado, al considerar que viola la ley federal.

De esta forma, las personas que ya hayan pasado todos los trámites para conseguir esa residencia, pero que aún no la han recibido, no pueden ser encarceladas si no han sido acusadas de ningún delito, afirmó el juez en la orden.

Estas personas fueron admitidas en el país, han cumplido las normas y están a la espera de que se ajuste su estatus para convertirse en residentes permanentes legales de Estados Unidos El magistrado John Tunheim



Ordenan liberación de refugiados arrestados

El juez también ordenó la liberación, en un plazo de cinco días, de aquellos que ya han sido arrestados con base a esta normativa.

Para cumplir con esta orden, obligó a los agentes federales a garantizar que, cuando sean puestos en libertad , no queden expuestos a un frío peligroso "dadas las severas condiciones climáticas en Minnesota".

Lista de personas detenidas

Asimismo, el magistrado dio al gobierno de Trump 48 horas para entregar una lista con los nombres de todas las personas arrestadas y 7 días para dar cuenta de la puesta en libertad de estos.