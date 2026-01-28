Noticias Miss Shirley Raines: Muere activista de TikTok conocida por dar comida a personas en Skid Row Miss Shirley Raines, activista de TikTok que alimentaba a personas sin hogar en Skid Row, falleció a los 58 años.

Video Yo te explico: Denuncian censura en TikTok por videos de ICE; empresa aclara la falla por corte eléctrico

La famosa activista e influencer Shirley Raines, mejor conocida en internet como Miss Shirley, falleció a los 58 años.

La muerte fue confirmada por la organización Raines, Beauty 2 The Streetz, que fundó Shirley y que tiene como objetivo brindar servicios de peluquería, maquillaje, comida, ropa y artículos de higiene a personas sin hogar en Los Ángeles.

Con profundo pesar y gran pesar, Beauty 2 The Streetz anuncia el fallecimiento de nuestra querida directora ejecutiva y fundadora, Shirley Raines, conocida cariñosamente como la Miss Shirley.



Esta pérdida es devastadora para todo el equipo de Beauty 2 The Streetz, las comunidades a las que servimos y las innumerables personas cuyas vidas cambiaron para siempre gracias al amor, la generosidad y el servicio desinteresado de la Sra. Shirley”, informaron.

PUBLICIDAD

¿Quién era Miss Shirley?

Shirley Raines fue una activista que regalaba comida y productos de higiene personal a personas en situación de calle en Skid Row, un barrio ubicado en Los Ángeles. Además fundo la organización sin fines de lucro Beauty 2 The Streetz para poder llegar a más personas .

A raíz de su filantropía, Shirley se comenzó a hacer viral en redes sociales, principalmente en Instagram y Tik Tok donde tiene más de 2 millones de seguidores. En estas plataformas compartía videos en los que repartía comida y productos de higiene personal, además apoyaba a mujeres en situación de calle con cambios de imagen.

“ Miss Shirley dedicó su vida a servir a los demás y tuvo un impacto inconmensurable en las comunidades sin hogar de Los Ángeles y Nevada.

A través de su incansable defensa, profunda compasión y compromiso inquebrantable, utilizó su poderosa plataforma mediática para amplificar las voces de quienes lo necesitaban y brindar dignidad, recursos y esperanza a algunas de las poblaciones más desatendidas”, concluyó el comunicado.

FTA