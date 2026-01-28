Donald Trump

Fotos de Trump con Putin y Xi Jinping ya cuelgan en ala de la Casa Blanca recién remodelada

La Casa Blanca exhibió fotos del presidente Trump junto con otros mandatarios como el de Rusia y China en el Palm Room tras reciente remodelación.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video "Ya no se ríen de nosotros": Donald Trump en Iowa al hablar de cambios en la frontera durante su administración

La Casa Blanca exhibió fotografías del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a líderes mundiales como Vladimir Putin y Xi Jinping en una sala que fue remodelada recientemente.

Las imágenes se encuentran en el Palm Room, un espacio que conecta el Ala Oeste con la residencia ejecutiva y que reabrió tras trabajos de renovación. Tras la reapertura, corresponsales observaron las fotografías colgadas en las paredes, lo que llamó la atención por los personajes retratados.

PUBLICIDAD

De acuerdo con CNN, una de las imágenes más destacadas muestra a Trump junto al presidente ruso Vladimir Putin, enmarcada en dorado y colocada en una posición visible.

Más sobre Donald Trump

Trump habla sobre la muerte de Alex Pretti durante protesta en Minneapolis: Esto dijo el presidente
1 mins

Trump habla sobre la muerte de Alex Pretti durante protesta en Minneapolis: Esto dijo el presidente

Estados Unidos
Agentes del ICE realizarán tareas de control en el Super Bowl LX, según reportes; "los encontraremos y los deportaremos"
1 mins

Agentes del ICE realizarán tareas de control en el Super Bowl LX, según reportes; "los encontraremos y los deportaremos"

Estados Unidos
Trump habla con Tim Walz sobre llegada de ‘zar de la frontera’: ¿Qué acordaron en llamada sobre Tom Homan en Minnesota?
1 mins

Trump habla con Tim Walz sobre llegada de ‘zar de la frontera’: ¿Qué acordaron en llamada sobre Tom Homan en Minnesota?

Estados Unidos
Trump revela el 'Discombobulator': El arma secreta que EEUU utilizó para la captura de Maduro
2 mins

Trump revela el 'Discombobulator': El arma secreta que EEUU utilizó para la captura de Maduro

Estados Unidos
Trump declara en emergencia 10 estados ante tormenta invernal
2 mins

Trump declara en emergencia 10 estados ante tormenta invernal

Estados Unidos
Trump respalda la marcha contra el aborto en Washington: ‘Es una batalla que habrá que ganar’
2 mins

Trump respalda la marcha contra el aborto en Washington: ‘Es una batalla que habrá que ganar’

Estados Unidos
¿Por qué canceló Renée Fleming sus conciertos en el Centro Kennedy?
1 mins

¿Por qué canceló Renée Fleming sus conciertos en el Centro Kennedy?

Estados Unidos
Trump acusa a Canadá de oponerse a la construcción de la Cúpula Dorada sobre Groenlandia
2 mins

Trump acusa a Canadá de oponerse a la construcción de la Cúpula Dorada sobre Groenlandia

Estados Unidos
¿Cómo será el "Arco del Triunfo" que planean construir en Estados Unidos? Trump comparte imágenes
1 mins

¿Cómo será el "Arco del Triunfo" que planean construir en Estados Unidos? Trump comparte imágenes

Estados Unidos
Trump retira invitación para que Canadá se una a su Junta de la Paz luego de dichos de Carney
1 mins

Trump retira invitación para que Canadá se una a su Junta de la Paz luego de dichos de Carney

Estados Unidos

La fotografía fue tomada durante la cumbre realizada en agosto de 2025 en Anchorage, Alaska, la primera visita de Putin a territorio estadounidense en más de una década y en el contexto de la guerra en Ucrania.

La imagen del mandatario ruso y Donald Trump sorprende, pues en los últimos meses han tenido encontronazos, por ejemplo, en la cumbre de Alaska, aunque en los últimos días Putin fue convocado a la Junta de Paz en Gaza.

La Palm Room renovada

La Palm Room es una sala dentro de la Casa Blanca que conecta el Ala Oeste con la residencia ejecutiva y fue recientemente renovada con un nuevo diseño que incluye pisos de mármol y un candelabro, sustituyendo el espacio que antes tenía plantas y mobiliario más informal.

¿Qué otros mandatarios aparecen en la sala?

En la misma sala también se exhiben fotografías del mandatario estadounidense con otros líderes internacionales, entre ellos el presidente chino Xi Jinping, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el rey Carlos III del Reino Unido.

FTA

Mira también:

Relacionados:
Donald TrumpNoticiasVladimir Putin

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
YE Live in Mexico
Par de ideotas
Gratis
Tráiler: Tormento
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX