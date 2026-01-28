Donald Trump Fotos de Trump con Putin y Xi Jinping ya cuelgan en ala de la Casa Blanca recién remodelada La Casa Blanca exhibió fotos del presidente Trump junto con otros mandatarios como el de Rusia y China en el Palm Room tras reciente remodelación.

Video "Ya no se ríen de nosotros": Donald Trump en Iowa al hablar de cambios en la frontera durante su administración

La Casa Blanca exhibió fotografías del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a líderes mundiales como Vladimir Putin y Xi Jinping en una sala que fue remodelada recientemente.

Las imágenes se encuentran en el Palm Room, un espacio que conecta el Ala Oeste con la residencia ejecutiva y que reabrió tras trabajos de renovación. Tras la reapertura, corresponsales observaron las fotografías colgadas en las paredes, lo que llamó la atención por los personajes retratados.

PUBLICIDAD

De acuerdo con CNN, una de las imágenes más destacadas muestra a Trump junto al presidente ruso Vladimir Putin, enmarcada en dorado y colocada en una posición visible.

La fotografía fue tomada durante la cumbre realizada en agosto de 2025 en Anchorage, Alaska, la primera visita de Putin a territorio estadounidense en más de una década y en el contexto de la guerra en Ucrania.

La imagen del mandatario ruso y Donald Trump sorprende, pues en los últimos meses han tenido encontronazos, por ejemplo, en la cumbre de Alaska, aunque en los últimos días Putin fue convocado a la Junta de Paz en Gaza.

La Palm Room renovada

La Palm Room es una sala dentro de la Casa Blanca que conecta el Ala Oeste con la residencia ejecutiva y fue recientemente renovada con un nuevo diseño que incluye pisos de mármol y un candelabro, sustituyendo el espacio que antes tenía plantas y mobiliario más informal.

¿Qué otros mandatarios aparecen en la sala?

En la misma sala también se exhiben fotografías del mandatario estadounidense con otros líderes internacionales, entre ellos el presidente chino Xi Jinping, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el rey Carlos III del Reino Unido.

FTA