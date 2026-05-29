Casos sin resolver Justicia 47 años después: gracias al ADN, la policía localiza a la familia de una bebé asesinada en 1979 y logran seguir con el caso En 1979, Velina Jetter, una bebé de año y medio, fue golpeada y asesinada. 47 años después, la Policía de Cincinnati pudo rastrear a los parientes de Velina y conseguir su ADN, para proseguir con el caso

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Después de casi medio siglo, finalmente se conoce el nombre de una bebé que fue encontrada golpeada y quemada en el municipio de Springfield.

"Baby Angel" era Velina Jeter, nacida el 10 de junio de 1977 en Columbus, Ohio, según informó la forense del condado de Hamilton, Lakshmi Sammarco, en una conferencia de prensa el 29 de mayo.

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Cuando tenía año y medio, en febrero de 1979, Velina fue encontrada calcinada y mutilada en una zona boscosa detrás del Clovernook Country Club, cerca del antiguo emplazamiento del Hospital Providence.

Los investigadores determinaron que había sido asesinada por un golpe en la cabeza, y las pruebas sugerían que ya estaba muerta cuando su cuerpo fue quemado.

Sin embargo, la policía aún no sabe qué le ocurrió a Velina, cómo terminó en Cincinnati ni quién la mató. Esa investigación ya está en marcha.

El jefe de policía de Springfield, Chris Niehaus, hizo un llamado a la comunidad para que hagan memoria y compartan cualquier información que puedan tener sobre lo sucedido.

El 4 de febrero de 1979, fue el oficial del municipio de Springfield, Ted Hessler, quien divisó humo a lo lejos y encontró el cuerpo de la niña. En 2008, ya estaba retirado, pero presenció la exhumación apoyado en su bastón. Hessler falleció en 2010 a la edad de 78 años.

Los especialistas de la policía de Cincinnati, Jeff Smallwood y Heather Saidler, continuaron con el trabajo de Hessler.

La Fiscalía del Condado de Hamilton logró exhumar el cuerpo en 2008 para extraer el ADN. Smallwood y Saidler comenzaron a utilizar nuevas técnicas de genealogía para trabajar en el caso en 2021 y, el verano pasado, identificaron a algunos familiares cercanos.

Smallwood enfatizó la importancia de contar con un "testigo genético" en casos sin resolver como este. Dijo que la policía de Cincinnati llevará a cabo una campaña para alentar a más personas a enviar material genético. La información se mantendrá privada, pero podría ayudar a resolver crímenes antiguos e identificar a otras víctimas, señaló Smallwood.

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La policía de Cincinnati ofrecerá kits de forma gratuita, y las personas que envíen muestras deberán dar su consentimiento explícito para permitir que las fuerzas del orden utilicen la información.

Sammarco detalló que los padres de Velina eran Sharon Jeter, quien falleció en 2013, y Barry Lee Valentine, quien murió en 2011. No hay pruebas que señalen a ninguno de ellos como sospechosos, aclaró Smallwood, pero están analizando todas las posibilidades.

"Mucha gente piensa que los casos antiguos están congelados y que nadie trabaja en ellos", comentó Sammarco. "Ese no es el caso".

Siedler mencionó que ahora "Baby Angel" tiene una lápida adecuada que lleva su nombre real, Valina Jeter.