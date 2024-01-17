Juez amenaza con expulsar a Trump del juicio de E. Jean Carroll por sus constantes quejas

Video "Es para todas las mujeres": E. Jean Carroll tras decisión de declarar culpable a Trump por abuso sexual y difamación

El juez que instruye el juicio por difamación contra el expresidente Donald Trump amenazó este miércoles con impedirle el acceso a la sala donde este miércoles testificó la periodista y querellante E. Jean Carroll, que en mayo pasado ya le ganó el caso por agresión sexual y difamación y que ahora busca recibir una reparación por daños.

Los comentarios del magnate del tipo es "una caza de brujas" o una "estafa", escuchadas por el jurado durante la declaración de Carroll a lo largo de la mañana, motivó una protesta de su abogada ante el juez instructor Lewis Kaplan.

"El señor Trump tiene derecho a estar presente aquí", dijo el juez que discutió a lo largo de la mañana con la abogada del expresidente por sus continuadas objeciones. Pero le advirtió: "Este derecho lo puede perder si interrumpe, que es lo que se me ha informado, y si hace caso omiso de las órdenes judiciales".

A continuación, se dirigió directamente al expresidente. "Señor Trump, espero no tener que considerar su exclusión del juicio", dijo el juez.

“Me encantaría”, le espetó Trump, encogiéndose de hombros al sentarse entre sus abogados.

“Entiendo que usted tenga muchas ganas de que lo haga porque no puede controlarse”, respondió Kaplan citado por medios nacionales que estuvieron presentes en la audiencia.

"Destrozó mi reputación"

En medio de su campaña para las primarias del Partido Republicano, el magnate asistió por segundo día al juicio por difamación incoado por la excolumnista de la revista Elle que le reclama 10 millones de dólares por daños a su carrera. "Destrozó mi reputación", agregó la denunciante en el juicio ante la mirada del expresidente de 77 años.

Trump asiste a este juicio dos días después de arrasar en la primera cita de las primarias del Partido Republicano en el estado de Iowa en su carrera para volver a la Casa Blanca en los comicios de noviembre.

Este juicio es el segundo en ocho meses en el que Carroll se enfrenta a Trump. En mayo pasado, un jurado le dio la razón a la columnista y condenó al magnate a pagarle 5 millones de dólares por daños: dos por agresión sexual y tres por difamación por otras declaraciones ocurridas en 2022. Trump ha apelado el fallo.

A diferencia de entonces, el juez Lewis Kaplan ha determinado que Carroll no tiene que demostrar que hubo agresión sexual de nuevo, dada la decisión del jurado en mayo.

"Nunca en mi vida he visto a esa mujer (...) No tengo ni idea de quién es", repitió la semana pasada Trump, que la ha tildado de "mentirosa" y "tarada".

Trump asiste, a pesar de que no está obligado a acudir

Aunque no está obligado a asistir a este juicio civil, Trump ha decidido hacerlo. La pasada noche, tras participar en un mitin en el estado de New Hampshire, segunda cita de las primarias el próximo 23 de enero, y en medio de la nieve y temperaturas gélidas, el magnate republicano regresó a Nueva York para asistir al interrogatorio de Carroll en el segundo día del juicio.

El martes, después de su aplastante victoria en Iowa, el republicano también asistió a lo largo de la mañana a la selección del jurado.

"Quiero asistir a todos mis juicios", dijo Trump la semana pasada cuando asistió al final de otro juicio por malversación fiscal también en un tribunal de Manhattan, en el que también están acusados dos de sus hijos y la empresa familiar.

Con varios frentes legales abiertos, Trump se considera víctima de una "caza de brujas" orquestada desde la Casa Blanca para obstaculizar su regreso a la presidencia.