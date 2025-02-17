Un hombre judío disparó 17 veces contra dos turistas israelíes que confundió con palestinos en Miami

Video "No hay lugar para el odio": preocupación en Ohio por una marcha neonazi; el gobernador rechazó el evento

Un hombre judío fue detenido y acusado de dos cargos de intento de asesinato este fin de semana en Florida tras disparar contra un vehículo en el que viajaban dos hombres que él pensaba que eran palestinos, pero que resultaron ser turistas israelíes.

El sospechoso fue identificado por la policía del condado de Miami Dade como Mordechai Brafman, de 27 años. Las víctimas son dos turistas israelíes, Ari Rabey y su padre, de quien se desconoce el nombre, de acuerdo con un reporte del diario The Miami Herald. Ambos lograron sobrevivir.

En un video de vigilancia obtenido por la policía local, se observa que Brafman viajaba en su vehículo en Miami Beach alrededor de las 9:30 pm. del sábado, cuando repentinamente hace un giro en U y se detiene cerca de otro auto.

“(Brafman) salió entonces de su vehículo y permaneció en el lado del conductor”, según el informe de arresto obtenido por el citado medio.

“Mientras las víctimas pasaban junto a él, (Brafman) disparó al vehículo de la víctima 17 veces, sin provocación, alcanzando a ambas víctimas”, agrega el reporte.

El sospechoso se dirigió entonces a su domicilio, situado a pocos minutos del lugar del crimen, según la cadena WSVN. Poco después, fue arrestado.

Autoriades del condado de Miami-Dade informaron que el sospechoso fue acusado de dos cargos de intento de asesinato.

Sospechoso en tiroteo en Miami Beach atacó a sus víctimas creyendo que eran palestinos

De acuerdo con el reporte policial, Brafman declaró al momento de su detención que atacó a Rabey y a su padre porque pensó que eran palestinos.

“Cabe señalar que, mientras estaba detenido en nuestra sala de interrogatorios, el acusado declaró espontáneamente que, mientras conducía su camión, vio a dos palestinos y disparó y mató a ambos”, dice el informe de la detención. “Las víctimas y el acusado no se conocen”.

Las víctimas sobrevivieron al ataque. Uno de los hombres recibió un disparo en el hombro y el otro tenía un antebrazo herido. Ambos fueron trasladados al hospital Jackson Memorial de Miami.

Ataque antisemita en “el corazón de Miami”

Tras el ataque, Rabey compartió su experiencia en redes sociales adjuntando fotos de las lesiones y de los impactos de bala que sufrió su auto.

“Mi padre y yo pasamos por un intento de asesinato con trasfondo antisemita. Intentaron asesinarnos en el corazón de Miami, pero el creador del mundo está con nosotros, así que no sucedió. Quiero dar gracias a todos por su apoyo", afirmó.

La víctima también agregó en su mensaje “Muerte a los árabes”, por lo que el director ejecutivo del Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas (Cair, por sus siglas en inglés) de la sección de Florida, Nihad Awad, criticó la postura tanto del atacante como de la víctima.

“Es profundamente irónico y revelador que tanto el presunto autor proisraelí como la víctima proisraelí del tiroteo de Miami Beach tengan opiniones racistas antipalestinas”, declaró.

“Este es el último ejemplo de odio contra la comunidad palestino-estadounidense en este país y contra los palestinos en su patria. Los responsables políticos de nuestra nación deben dejar de fomentar el odio antipalestino que condujo al genocidio en Gaza y a los crímenes de odio en Estados Unidos”, agregó.

