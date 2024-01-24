Corte Suprema se niega a bloquear la primera ejecución en el país con gas nitrógeno

Video Qué es la ‘hipoxia de nitrógeno’, el cuestionado método con que ejecutaron a un reo en Alabama

Alabama podrá llevar a cabo la primera ejecución en el país utilizando gas nitrógeno luego de que la Corte Suprema se negó este miércoles a bloquear la medida.

La aplicación de la pena de muerte a Kenneth Eugene Smith, condenado por asesinato, será este jueves en la prisión Holman de Atmore, Alabama, mediante un método que nunca se ha utilizado en el país. En 2023 se llevaron a cabo 24 ejecuciones en EEUU, todas mediante inyección letal.

PUBLICIDAD

Smith de 58 años, ha estado tres décadas en el corredor de la muerte tras ser hallado culpable en 1989 del homicidio de la esposa de un pastor. El hombre tuvo ya un intento fallido de ejecución en 2022, cuando los funcionarios penitenciarios no consiguieron administrarle con éxito la inyección letal.

La Corte Suprema negó este miércoles la solicitud de Smith de suspender la ejecución, rechazando su argumento de que sería inconstitucional que el Estado intentara una segunda ejecución tras el fracaso de una inyección letal en 2022.



Ravina Shamdasani, portavoz de la oficina de derechos humanos de la ONU en Ginebra, instó la semana pasada al estado de Alabama a abandonar los planes de ejecutar a Smith a través de ese método "incipiente y no probado" que podría "constituir tortura" según el derecho internacional.

"La pena de muerte es incompatible con el derecho fundamental a la vida", afirmó Shamdasani, una postura que tiene la ONU como principio.

El estado de Alabama defendió ante una corte su decisión bajo el argumento de que es "quizás el método de ejecución más humano que se haya inventado".

Pero qué sentirá precisamente Smith cuando le sea sumunistrado el gas, es algo que no se sabe, según médicos y detractores.

“Qué efecto causará en la persona condenada el gas nitrógeno mismo, nadie lo sabe”, dijo el doctor Jeffrey Keller, presidente del Colegio Estadounidense de Médicos Penitenciarios. “Esto nunca se ha hecho antes. Es un procedimiento experimental”.

Kenneth Eugene Smih, reo condenado a muerte en Alabama. Imagen Alabama Department of Corrections.

Los abogados de Smith han insistido que el estado está tratando de convertirlo en el “sujeto de prueba” para un método de ejecución no probado.

PUBLICIDAD

Remplazar oxígeno por nitrógeno

Los planes del estado exigen colocar una mascarilla tipo respirador sobre la nariz y la boca de Smith para reemplazar el aire respirable con nitrógeno, lo que provocaría su muerte por falta de oxígeno. Tres estados (Alabama, Mississippi y Oklahoma) han autorizado la hipoxia de nitrógeno como método de ejecución, pero ningún estado ha intentado utilizarla hasta ahora.

Smith, que ahora tiene 58 años, fue uno de los dos hombres condenados por el asesinato a sueldo de la esposa de un predicador en 1988 que sacudió a una pequeña comunidad del norte de Alabama. Los fiscales dijeron que a Smith y al otro hombre se les pagó $1,000 cada uno para matar a Elizabeth Sennett en nombre de su esposo, quien estaba profundamente endeudado y quería cobrar el seguro.



Smith sobrevivió al intento anterior del estado de ejecutarlo. El Departamento Correccional de Alabama intentó administrarle a Smith una inyección letal en 2022, pero la canceló cuando las autoridades no pudieron conectar las dos vías intravenosas necesarias para ejecutarlo.

Método de ejecución plagado de incógnitas

La oficina del fiscal general de Alabama, Steve Marshall, había argumentado en documentos judiciales que la privación de oxígeno "provocará la pérdida del conocimiento en segundos y la muerte en minutos". El estado comparó el nuevo método de ejecución con accidentes industriales en los que las personas se desmayaron y murieron después de la exposición al gas nitrógeno.

PUBLICIDAD

Pero los abogados de Smith habían argumentado que el nuevo protocolo de ejecución está plagado de incógnitas y problemas potenciales que violan la prohibición constitucional de aplicar castigos crueles e inusuales.

Los abogados de Smith señalaron en documentos judiciales que la Asociación Estadounidense de Medicina Veterinaria escribió en 2020 directrices sobre eutanasia que afirmaban que la hipoxia de nitrógeno es un método aceptable de eutanasia para los cerdos, pero no para otros mamíferos, porque podría crear un “ambiente anóxico que es angustioso para algunas especies”.

Los abogados de Smith también argumentaron que la máscara de gas, que se coloca sobre su nariz y boca, interferiría con la capacidad de Smith de orar en voz alta o hacer una declaración final ante testigos en sus momentos finales.

La oficina del fiscal general de Alabama argumentó que las preocupaciones de Smith son especulativas.

El sistema penitenciario de Alabama aceptó cambios menores para disipar las preocupaciones de que el asesor espiritual de Smith no podría ministrarlo antes de la ejecución. El estado escribió que el asesor espiritual podría ingresar a la cámara de ejecución antes de que se colocara la máscara en el rostro de Smith para orar con él y ungirlo con aceite. El reverendo Jeff Hood retiró el mes pasado una demanda contra el departamento.

Un caso que conmocionó a Alabama

El caso que llevó a la pena de muerte para Smith conmocionó al norte de Alabama en ese momento.

PUBLICIDAD

Sennett, víctima del asesinato, fue encontrada muerta el 18 de marzo de 1988 en la casa que compartía con su marido en el condado de Colbert, Alabama. El forense testificó que la mujer de 45 años había sido apuñalada ocho veces en el pecho y una vez en cada lado del cuello. Su esposo, Charles Sennett Sr., entonces pastor de la Iglesia de Cristo de Westside, se suicidó cuando la investigación del asesinato se centró en él como sospechoso, según documentos judiciales.

La condena inicial de Smith en 1989 fue anulada en apelación. Fue juzgado nuevamente y condenado nuevamente en 1996. El jurado recomendó una sentencia de cadena perpetua por 11 votos a 1, pero un juez anuló la recomendación y condenó a Smith a muerte. Alabama ya no permite que un juez anule la decisión de un jurado sobre decisiones de pena de muerte.

John Forrest Parker, el otro hombre condenado por el asesinato, fue ejecutado en 2010.

Mira también: