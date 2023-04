“Quieren que nos vean como delincuentes”: un artista drag latino habla sobre las leyes en contra de estos espectáculos en EEUU

R. A veces me preguntan mucho: “¿Sientes que cambias cuando te maquillas?”. Y yo digo que no. Pero sí me siento mejor. No dejo de ser yo, pero me siento mejor. Y eso me da poder. Yo me siento bellísima. Y tú tienes que aceptarlo. En AllStars5 [una de las temporadas de RuPaul’s Drag Race] entré con la bandera de Puerto Rico, y mi propósito era mandarles un mensaje a los niños de Puerto Rico que, como yo, no por saben lo que está pasando y que vean a alguien con su color de piel, con su acento y se sientan identificados.